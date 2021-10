Chiều 16-10, Sở Du lịch TP HCM đã tổ chức hội nghị triển khai "Kế hoạch phục hồi du lịch TP HCM trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022".



Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết việc triển khai kế hoạch phục hồi hoạt động ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19, thể hiện sự chuẩn bị của ngành du lịch cho từng giai đoạn hồi phục. Xác định rõ nguyên tắc, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng giai đoạn; bảo đảm từng bước đi, có tính ổn định và phù hợp với thực tiễn. Lộ trình phục hồi ngành du lịch của TP HCM sẽ được chia làm 3 giai đoạn.

Sở Du lịch đã công bố Bộ Tài nguyên du lịch TP HCM, gồm 366 tài nguyên đã được hoàn thiện và cập nhật trên nền tảng định vị trực tuyến Google Map, Google Earth. Công bố phiên bản mới của trang thông tin điện tử xúc tiến du lịch TP HCM www.visithcmc.vn nhằm thực hiện giải pháp du lịch thông minh, góp phần mang lại sức sống mới cho các điểm đến du lịch tại TP HCM và truyền cảm hứng du lịch đến người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế.

100.000 voucher du lịch sẽ được TP HCM tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 với sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp

Đặc biệt, ngành du lịch TP HCM đã phát động Chương trình 100.000 voucher du lịch TP HCM dành cho lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tặng 15.000 phiếu quà tặng dịch vụ khách sạn và ăn uống với tổng giá trị 30 tỉ đồng; Vingroup trao tặng sản phẩm du lịch với tổng giá trị 10 tỉ đồng; Techcombank tặng sản phẩm du lịch trị giá 5 tỉ đồng; Tập đoàn Masan tặng sản phẩm du lịch trị giá 3 tỉ đồng…

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết dù mới phát động trong thời gian ngắn và gấp nhưng chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp với tổng giá trị đợt 1 lên đến 48 tỉ đồng.

"Chương trình là tấm lòng biết ơn và tri ân của chính quyền và nhân dân TP HCM thể hiện sự tình cảm với lực lượng tuyến đầu và là sự hỗ trợ thiết thực nhất cho ngành du lịch trong giai đoạn phục hồi" – bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng (thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu Công bố phiên bản mới của trang thông tin điện tử xúc tiến du lịch TP.HCM

Phó chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa (thứ ba từ phải qua), Tổng biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (ngoài cùng bên phải) cùng chứng kiến lễ ký kết thoả thuận hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh, hoạt động phục hồi du lịch phải luôn luôn đảm bảo nguyên tắc "An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn"; tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn. TP HCM giao Sở Du lịch phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, tổ chức lại các điểm tham quan, tuyến phố, cơ sở dịch vụ lưu trú, mua sắm, ăn uống…

"Chủ động kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng, nâng cao giá trị cạnh tranh của du lịch nội địa và thống nhất tiêu chí an toàn giữa các địa phương. Cần phát huy kết quả đã liên kết thành công với hơn 40 tỉnh thành trong giai đoạn 2019-2020 để nối lại và tái khởi động, trước hết cần tập trung chọn vùng xanh của các tỉnh thành để kết nối tour, tuyến khép kín và bảo đảm thống nhất tiêu chí an toàn giữa các địa phương" – bà Phan Thị Thắng nói.

Vừa qua, TP HCM đã làm việc với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu) để thí điểm tour du lịch liên tỉnh theo hình thức khép kín từ giữa tháng 10-2021 và từ nay đến cuối tháng 10 sẽ tiếp tục làm việc với các tỉnh Nam Trung Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2 của kế hoạch phục hồi và đẩy mạnh du lịch nội địa từ tháng 11-2021…