Nối các điểm an toàn với nhau

Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho biết sau các đợt dịch Covid-19 bùng phát, nhiều DN rất cân nhắc việc đóng hay mở cửa hoạt động trở lại vào lúc này. Vì nếu mở ra rồi tiếp tục đóng lại thêm lần nữa, DN sẽ càng khó khăn hơn. Trong khi đó, khôi phục du lịch an toàn, bền vững lại phụ thuộc rất nhiều yếu tố, điều kiện xung quanh từ các cơ quan địa phương, trung ương đến DN.

Hiện nay, bộ tiêu chí về du lịch an toàn đã có khung chung nhưng để đi vào cuộc sống vẫn còn nhiều khoảng trống. Vì vậy, ông Thắng cho rằng việc khôi phục du lịch vào lúc này cần có bước đi phù hợp, trước mắt là phát triển du lịch nội vùng. Người làm du lịch nhận định tình hình dịch bệnh tại các địa phương, vùng miền theo giai đoạn để thích ứng, đưa ra giải pháp thích hợp theo từng thời điểm, tùy tình hình dịch mà chọn hướng phát triển, liên kết các miền với nhau.

Đánh giá về việc tái khởi động du lịch, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cũng nhận định khó khăn nhất hiện nay chính là nhận thức. Nhiều địa phương rất tích cực triển khai hoạt động du lịch, xem du lịch là giải pháp để khôi phục kinh tế nhưng cũng có không ít địa phương không ủng hộ việc này. Quan điểm an toàn của du khách, người làm du lịch và quan điểm về an toàn của địa phương khác nhau, thể hiện bằng chính sách khác nhau của các địa phương. Vấn đề vận chuyển cũng vô cùng khó khăn.

Thêm vào đó, khó khăn nhất là hầu hết DN du lịch chỉ còn một lực lượng rất nhỏ. Bên cạnh đó, ấn tượng về sự không an toàn trong đại dịch cũng ảnh hưởng lớn đến việc người dân có đủ dũng cảm để đi và đến một chỗ mà họ có yên tâm là an toàn hay không?

"Vấn đề quan trọng là phải hiểu khái niệm "vùng xanh" như thế nào? "Vùng xanh" ở đây phải là điểm nhỏ nhất về an toàn ở trong một địa bàn nhất định. Có thể một phường, một xã, một phố an toàn, một ngôi chùa an toàn là đi thăm được. Tái khởi động du lịch không dễ dàng vì chưa thống nhất được nhận thức, chưa thống nhất được với nhau trong các hoạt động của ngành. Nhưng nếu không có mở đầu thì khó có thể giải quyết được những việc đó, nên phải sớm thống nhất được khái niệm du lịch an toàn, từng bước phải được thể hiện rõ ra bằng những tiêu chí cụ thể" - ông Bình đề xuất.

Trước việc một số địa phương đã bắt đầu mở cửa du lịch nội tỉnh, ông Bình cho rằng trong du lịch không có khái niệm ranh giới giữa tỉnh nọ và tỉnh kia mà chỉ có giới hạn các vùng an toàn nên khái niệm "bong bóng du lịch" là cần thiết, là con đường nối các vùng an toàn với nhau.

Yến Anh