Trong ngày 8-10, thêm 3 chợ truyền thống ở TP HCM là Tân Định (quận 1), Bàu Cát (Tân Bình), Sơn Kỳ (Tân Phú) mở cửa cho tiểu thương kinh doanh hàng lương thực, thực phẩm được buôn bán trở lại.

Như vậy, tính từ ngày 1-10 đến nay, toàn TP HCM có 20 chợ tại một số địa bàn đã kiểm soát được dịch mở cửa hoạt động. Hầu hết các chợ này ưu tiên mở lại các ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô. Một số ít chợ mở thêm ngành hàng tiêu dùng, quần áo.

Một số chợ chuyên ngành như chợ Vật tư, chợ Vật liệu xây dựng và chợ Kim Biên (quận 5) cũng đã được mở cửa.

Càng nhiều chợ truyền thống mở cửa lại, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại TP HCM càng sớm bình ổn

Nếu tính luôn 14 chợ tại Củ Chi, Cần Giờ không bị gián đoạn hoạt động trong suốt 4 tháng dịch Covid-19, hiện TP HCM có 34 trong tổng số 234 chợ truyền thống hoạt động, bao gồm: 7 chợ loại một, 9 chợ loại hai, 18 chợ loại 3.



Sở Công Thương TP HCM cho biết theo chỉ đạo của UBND TP, tuỳ theo diễn biến dịch Covid-19 và tình hình thực tế tại từng địa phương mà các quận, huyện, TP Thủ Đức xem xét đẩy nhanh tiến độ khôi phục hoạt động kênh phân phối truyền thống để bảo đảm việc lưu thông, phân phối hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Các chợ được mở cửa hoạt động đều bảo đảm đáp ứng bộ tiêu chí an toàn do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP HCM ban hành, như: tiểu thương tham gia kinh doanh ít nhất đã tiêm 1 mũi vắc-xin ngừa Covid-19, phải bảo đảm quy định về khoảng cách, giao dịch an toàn và thực hiện nghiêm 5K.

Các chợ đầu mối cũng đang xây dựng phương án tổ chức hoạt động an toàn để mở dần hoạt động bán buôn thay vì chỉ tập kết, trung chuyển hàng trong khuôn viên sân bãi chợ như hiện tại.