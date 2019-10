Theo đó, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Trong đó, khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2,2 lần so với năm 2010).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện đầu tư xây dựng mới đạt tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải khoảng 3.785 km đường giao thông nông thôn, 2.229 cầu giao thông nông thôn; số xã có đường ô tô đến trung tâm đạt 81/82 xã, chiếm 98,8%. Đồng thời, tỉnh còn đầu tư 1.714 công trình, xây dựng trên 200 cống các loại, nhằm điều tiết nước phục vụ sản xuất thuộc 18 tiểu vùng Nam Cà Mau và 5 tiểu vùng Bắc Cà Mau, với mức vốn bình quân 500 tỉ đồng/năm.

Hiện, tỉnh có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 36,6%, tăng gấp 15,9% so với năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ trên vẫn còn thấp hơn 7,18% so với mức đạt chuẩn vùng ĐBSCL và thấp hơn 14,2% so với mức đạt chuẩn của cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào "Cà Mau chung sức xây dựng NTM" nhằm huy động cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn để tham gia xây dựng NTM.

"Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành các tiêu chí của các xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn NTM nhưng chưa đạt, chưa được công nhận. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định chỉ tiêu của các tiêu chí còn bất cập. Đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm chủ lực…", ông Sử thông tin thêm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Chính phủ cần tăng nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo Nghị quyết của Quốc hội; cần xây dựng tiêu chí cụ thể làm căn cứ phân bổ nguồn vốn đầu tư cho chương trình. Trung ương cần cho phép các địa phương thí điểm thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ thông qua các mô hình dự án cụ thể, qua đó đề xuất những cơ chế, chính sách thiết thực phù hợp với thực tiễn của địa phương…