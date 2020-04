Giá vàng SJC giảm mạnh. Ảnh: Linh Anh

Sáng 22-4, giá vàng SJC tiếp tục đà giảm. Lúc 11 giờ 30, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến mua vào 47,35 triệu đồng/lượng, bán ra 48 triệu đồng/lượng - giảm khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Chênh lệch biên độ giá mua - bán được các doanh nghiệp neo ở mức 650.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn 24K các loại được niêm yết mua vào 45,25 triệu đồng/lượng, bán ra 46,25 triệu đồng/lượng - thấp hơn giá vàng SJC khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hiện đang được giao dịch ở mức 1.681 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước.

Theo giới phân tích, trong trung - dài hạn, xu hướng đi lên của kim loại quý này là khá rõ nhưng những ngày qua, giá vàng bị tác động bởi diễn biến của giá dầu thô lao dốc về mức thấp kỷ lục. Theo đó, các nhà đầu tư bán tháo vàng để bù lỗ khi giá dầu giảm kỷ lục do tác động từ đại dịch COVID-19.

Đại diện Tập đoàn DOJI cho biết vàng trước đây được coi là một tài sản an toàn trong thời điểm bất ổn về chính trị và tài chính nhưng hiện phải đối mặt sự cạnh tranh gay gắt từ sự tăng giá của đồng USD. Bởi, USD mạnh lên khiến cho chi phí đầu tư vào vàng trở nên cao hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác…

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 47,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 300.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá USD trong ngân hàng lại có xu hướng đi lên. Các ngân hàng thương mại đang giao dịch giá USD mua vào 23.380 đồng/USD, bán ra 23.560 đồng/USD - tăng 20 đồng/USD so với hôm qua và tăng khoảng 30 đồng/USD so với cuối tuần trước. Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.256 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với hôm qua.