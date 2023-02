Theo đó, thép xây dựng loại phi 10 tăng lên mức 17,6-17,8 triệu đồng/tấn; phi 12 lên 17,29-17,49 triệu đồng/tấn. Còn tại khu vực miền Nam, giá thép Pomina cũng tăng 810.000 đồng/tấn, lên 17,08-17,49 triệu đồng/tấn, tùy loại.



Thép xây dựng của các thương hiệu khác như Vina Kyoei, Thép Miền Nam cũng đều vượt 16 triệu đồng/tấn. Cụ thể, thép Vina Kyoei, thép Miền Nam loại phi 10 có cùng giá bán từ 16,24-16,44 triệu đồng/tấn.

Với mức giá trên được xuất bán tại các nhà máy, còn giá bán lẻ tại cửa hàng sẽ được đội thêm vài triệu đồng/tấn, chủ yếu là phí vận chuyển từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Cụ thể, giá thép bán lẻ của Vina Kyoei, Thép Miền Nam hiện tại đã vượt hơn 18,2 triệu đồng/tấn, giá thép của các hãng khác từ 17-17,5 triệu đồng/tấn. Riêng giá thép của Pomina gần 19 triệu đồng/tấn.

Ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, cho biết sở dĩ giá thép xây dựng liên tục tăng từ đầu năm đến nay là do hầu hết các chi phí đầu vào đều tăng, trong đó giá nguyên liệu tăng khoảng 20%. Chưa kể giá điện sắp tới cũng có khả năng tăng sẽ làm cho chi phí sản xuất thép tăng theo.

Ngoài sắt thép tăng giá mạnh, các mặt hàng khác như xi măng, cát, đá cũng tăng đáng kể. Chẳng hạn giá xi măng vừa được các công ty điều chỉnh tăng 5.000-10.000 đồng/bao lên 100.000 đồng/bao. Cát, đá cũng vừa tăng thêm vài chục ngàn đồng/m3, lên 350.000-450.000 đồng/m3, tùy loại, gạch xây dựng tăng 100 đồng/viên lên 1.400-1.600 đồng/viên.

Ông Đặng Văn Dương - chủ cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) Phát Gia Hoàng ở Thủ Đức, TP HCM - cho biết sức mua VLXD khá chậm, hầu như khách hàng từ những công trình lớn đều không có, chỉ có khách lẻ sửa chữa nhà mua rải rác. Sắp tới một số hãng xi măng sẽ tăng giá tiếp, trong đó có một hãng xi măng đã thông báo tăng giá 7.000 đồng/bao từ đầu tháng 3 tới. Cũng theo ông Dương, giá thép sắp tới sẽ còn biến động vì hầu như tuần nào cũng có hãng báo giá tăng.

VLXD tiêu thụ chậm nhưng giá cả vẫn tiếp tục tăng sẽ phần nào tác động đến chi phí xây dựng. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản vẫn chưa cho thấy có dấu hiệu phục hồi, công trình lớn gần như không có nên thực tế lại ít bị tác động. Kỹ sư Nguyễn Thành Danh, Công ty Xây dựng Phát triển Đô thị SG, cho biết lực lượng xây dựng hiện nay rất dồi dào, ngay cả những người ở dự án lớn cũng nhảy ra bên ngoài để làm vì không có công trình nào khởi công trong khi khách hàng lại quá ít. Do có quá nhiều thầu xây dựng dẫn đến cạnh tranh lớn nên dù giá VLXD thứ gì cũng tăng nhưng giá thi công xây dựng vẫn đứng yên, không thể tăng, nếu tăng giá sẽ mất khách. Theo ông Danh, giá xây dựng phần thô hiện vẫn giữ mức như năm ngoái, khoảng 3,5-3,8 triệu đồng/m2 (bên thầu xây dựng bao công và vật tư trọn gói). Năm nay, do cạnh tranh nên thầu xây dựng bao luôn công hoàn thiện như tô, dán gạch, lót gạch, lắp đặt các thiết bị nội thất (vật liệu chủ nhà mua).