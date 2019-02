Vẽ chữ thư pháp trên trái cây, ông đồ kiếm tiền triệu mỗi ngày

02/02/2019 09:26

Theo ghi nhận vào sáng nay 2-2 (tức 28 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi), gian hàng viết, vẽ chữ thư pháp của ông đồ Nguyễn Trọng Tuyến (SN 1984, ngụ xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) vẫn hút khách ra vào xin cho chữ, ngắm những tác phẩm vẽ trên trái cây của gia hàng.

Rất đồng người dân mang hoa quả tới gian hàng nhờ ông đồ vẽ chữ để về nhà bày lên mâm mũ quả dâng hương, cầu bình an may mắn



Ông đồ này cho biết, năm trước anh cũng tham gia cho chữ hội chợ Xuân quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), nhưng chủ yếu cho chữ trên giấy. Năm nay, anh đã sáng tạo ra cách vẽ chữ thư pháp trên trái cây, lon nước ngọn, bia tạo được sự khác biệt, khiến du khách rất thích thú, tò mò.

Mỗi tác phẩm được anh vẽ trên trái cây (bưởi vàng, dưa vàng, dưa hấu, dừa…) khi hoàn thành sẽ có giá 100.000 đồng/quả (50.000 đồng nếu người dân tự mang quả tới); các lon bia, nước ngọt thường có giá 20-30.000 đồng/tác phẩm. Các chữ anh thường vẽ trên trái cây, lon nước là các chữ mang lại may mắn, bình an như: Tài, Lộc, Phúc, Thọ, An Khang…

Nhờ sự sáng tạo vẽ chữ trên trái cây mà mỗi ngày trừ chi phí, ông đồ trẻ này có thể kiếm được khoảng 1,5-2 triệu đồng.

Gian hàng của ông đồ trẻ có thu hút rất nhiều người tới chợ Xuân ở quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa



Tốt nghiệp đại học Mỹ thuật tại Huế - ông đồ trẻ này đã về quê nhà Thanh Hóa viết thư pháp để kiếm sống. Mấy năm nay, anh Tuyến đều viết chữ trên giấy để phục vụ người dân chơi Tết, nhưng năm nay, anh đã sáng tạo vẽ chữ lên trái cây, rất được nhiều người thích thú, quan tâm



Nhiều người tới đây phải chờ rất lâu mới có được một chữ ưng ý trên trái cây



Chữ ông đồ thường vẽ trên trái cây như bưởi, dưa, trái dừa... và lon nước



Mỗi 1 tác phẩm như thế này anh sẽ lấy công 100.000 đồng (50.000 đồng nếu ai mang quả tới); 20-30.000 đồng trên lon nước uống



Với sáng tạo mới lạ này, mỗi ngày trừ chi phí ông đồ trẻ cũng kiếm được từ 1,5 - 2 triệu đồng (trừ tất cả chi phí)



Ngoài vẽ chữ trên hoa quả, ông đồ vẫn cho chữ trên giấy nếu ai có nhu cầu



Không chỉ người lớn ghé tới gian hàng xem ông đồ vẽ chữ mà nhiều em nhỏ cũng rất thích thú khi tới đây



Tin-ảnh: Thanh Tuấn