Chủ động xả trạm thu phí

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã chủ động chỉ đạo, xây dựng và áp dụng phương án xả trạm thu phí trong trường hợp cao điểm gây ùn tắc kéo dài. Đối với khu vực an ninh soi chiếu sảnh A, B, cảng đã tăng cường lực lượng an ninh hàng không, mở hết các quầy soi chiếu ngay từ đầu ngày, vào các khung giờ cao điểm. Đối với khu vực nhà ga, bến bãi, đơn vị cũng tăng cường kiểm soát các khu vực công cộng, điều tiết phương tiện trước khu vực nhà ga, đặc biệt phối hợp chặt với nhà xe TCP để điều tiết lượng taxi, xe công nghệ, hợp đồng… đón hành khách trật tự, không ùn tắc. Đồng thời, cảng duy trì phối hợp với các đơn vị như Công an TP HCM, Công an quận Tân Bình, đồn công an cảng… tuần tra khu vực trong và ngoài sân bay, phân luồng, kiểm soát giao thông nhằm khắc phục tình trạng dồn ứ trước khu vực giao thông vào cảng và trước sảnh nhà ga, xử lý nhanh các trường hợp mất an ninh trật tự tại các khu vực cảng.