Vé số Vietlott mong doanh số cải thiện

17/02/2018 06:00

Những ngày trước và trong Tết Nguyên đán 2018, thị trường vé số điện toán trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều người rủ nhau mua loại hình vé số này để cầu may khi giải thưởng Jackpot 1 đã vượt con số 300 tỉ đồng. Tuy nhiên, sự nhộn nhịp lại thua xa giai đoạn nửa cuối năm 2016, khi loại hình vé số này vừa xuất hiện.

Số liệu năm 2017 của Công ty TNHH Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho thấy mạng lưới bán vé của doanh nghiệp này đã phát triển đến 34 tỉnh, thành phố gắn liền với khoảng 3.000 điểm bán hàng, doanh thu bán vé đạt 3.843 tỉ đồng. Riêng khu vực miền Nam đạt 2.872 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 74,73%. Số tiền ước nộp ngân sách các địa phương hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó nộp ngân sách cho 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam khoảng 615 tỉ đồng, trong đó thu hộ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng hơn 98 tỉ đồng.

Nhiều người mua vé Power 6/55 với kỳ vọng giải Jackpot mỉm cười trong những ngày Tết

Như vậy, doanh thu bán vé bình quân của Vietlott khoảng 320 tỉ đồng/tháng ngang bằng với doanh thu bán vé bình quân 5 tháng thuộc năm 2016 (vé số Vietlott chính thức phát hành vào cuối tháng 7-2016). Thế nhưng, năm 2016, mạng lưới hoạt động của Vietlott chỉ có 12 tỉnh cho thấy sức hút của vé số Vietlott đã giảm khá nhiều .

Nhiều chủ điểm bán vé Vietlott cho biết do trong các tháng cuối năm 2016, thị trường bị hiệu ứng số đông đổ xô mua vé số Vietlott, nhất là khi có người ở tỉnh Trà Vinh trúng độc đắc 92 tỉ đồng. Lúc đó, nhu cầu mua vé số Mega 6/45 rất lớn nhưng do Vietlott chưa triển khai kinh doanh ở các tỉnh nhỏ nên mỗi ngày có đến hàng triệu vé in tại TP HCM cung ứng cho các đấu mối ở các địa phương này.

Đến năm 2017, khi Vietlott mở rộng mạng lưới hàng loạt tỉnh thành phố khác đáp ứng nhu cầu của người dân tại các địa phương này khiến số lượng vé phát hành tại TP HCM giảm xuống. Mặt khác, mức độ háo hức của người dân đối với vé số Vietlott cũng giảm dần, nhất là vào giữa năm 2017- khi giải độc đắc (Jackpot) của vé số Mega 6/45 liên tục có vé trúng, làm cho người dân thường có tâm lí chớ đợi số tiền cộng dồn cho Jackpot lên hơn 50 tỉ đồng mới mua vé.

Trong khi đó, loại vé số 4D (vé 4 số) gần như bị loại ra khỏi thị trường vì người dân không ưa chuộng, giá trị giải thưởng của vé 4D quá nhỏ… Vì thế, số lượng vé số Vietlott phát hành bình quân hằng tháng không tăng theo đà tăng của mạng lưới hoạt động.

Do doanh thu bán vé hằng tháng không tăng nên nhiều điểm bán hàng kinh doanh không có lời, thậm chí nhiều điểm thua lỗ. Anh Thư – chủ một đại lý cấp 2 vé số Vietlott - cho biết với mức hoa hồng 8%/doanh thu, các điểm bán hàng được phân chia khoảng 5%, đại lý cấp 1 được hưởng 1% , 2% còn lại thuộc về đại lý cấp 2. "Với tỉ lệ phân chia như vậy, năm 2017 có đến 80% điểm bán hàng không bù đắp nỗi chi phí hoạt động, 20% điểm còn lại chỉ hòa vốn hoặc có lời không đáng kể"- anh Thư nhận định.

Ông Trần Việt Hùng, chủ điểm bán vé ở quận Bình Tân (TP HCM), than phiền năm 2017 ông lỗ hơn 25 triệu đồng, nguyên nhân do doanh thu bình quân của điểm chỉ đạt khoảng 150 triệu đồng/tháng; tính ra hoa hồng được hưởng 7,5 triệu đồng/tháng (5%) không đủ để trả lương nhân viên bán vé, thuê mặt bằng gần 10 triệu đồng/tháng.

Điểm nhấn của Vietlott là ngày 1-8-2017, công ty này tung ra thị trường thêm sản phẩm Power 6/55 với giải Jackpot 1 ban đầu 30 tỉ đồng, Jackpot 2 là 3 tỉ đồng. Đến cuối tháng 9-2017, thị trường ghi nhận 1 vé Power 6/55 vé trúng Jackpot 2 trị giá 5,7 tỉ đồng, sức mua bắt đầu tăng lên khiến giải Jackpot 1 được cộng dồn 5 – 10 tỉ đồng /kỳ phát hành.

Đầu tháng 2-2018, Jackpot 1 của vé Power 6/55 đã vượt qua 300 tỉ đồng nhưng vẫn chưa có vé trúng. Từ đó, nhiều người tăng sức mua vé Power 6/55 với kỳ vọng Jackpot mỉm cười. Còn các chủ điểm bán hàng kỳ vọng trong năm 2018 doanh thu bán vé sẽ cải thiện nhằm khắc phục tình trạng bết bát như năm 2017.

Bài-ảnh: Thy Thơ