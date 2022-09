Ngày 13-9, Cục QLTT TP HCM có báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP HCM. Theo đó, đến thời điểm hiện tại TP HCM có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 60 thương nhân phân phối, 1 thương nhân làm tổng đại lý và 28 đại lý bán lẻ.



Theo Cục QLTT TP HCM, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường, có đầy đủ các mặt hàng xăng dầu để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng tạm ngưng kinh doanh, thiếu hụt xăng dầu, găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Chỉ có 2 cửa hàng tạm hết một số mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, Cửa hàng số 4 (địa điểm kinh doanh Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, số 8A-8E Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12) hết dầu DO từ 9 giờ ngày 30-8. Nguyên nhân là do thương nhân cung cấp xăng dầu là Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã bị tạm đình chỉ giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tạm đình chỉ đến hết ngày 14-9 nên có ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa. Hiện tại, Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil báo tạm thời chưa có dầu DO, riêng mặt hàng xăng vẫn cung cấp bình thường.

Hầu hết cây xăng ở TP HCM đều hoạt động bình thường

Cửa hàng hết xăng khác là Công ty Cổ phần công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam Chi nhánh Gò Vấp (số 439 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp), hết xăng lúc 7 giờ ngày 12-9. Thương nhân cung cấp xăng dầu là Công ty TNHH Dương Đông - Bình Thuận. Công ty đã đăng ký mua xăng, thời gian dự kiến nhập xăng về 22 giờ ngày 13-9, các mặt hàng dầu vẫn được cửa hàng này bán bình thường.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Cục phó Cục QLTT TP HCM, cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội QLTT tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt sẽ kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ làm rõ xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, bảo đảm quân số tại đơn vị, phân công tổ công tác trực ngoài giờ và ngày nghỉ để công tác đột xuất, kiểm tra và dán lại thông tin đường dây nóng của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, của Cục QLTT TP HCM và của các đội QLTT để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng.