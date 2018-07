Vì sao xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đột ngột sụt giảm?

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Miền Nam, cho biết 6 tháng xuất khẩu gạo tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái với sản lượng 3,3 triệu tấn gạo, giá bán bình quân 490 USD/tấn (tăng 24% về số lượng và tăng 38% giá trị). Tuy nhiên, từ ngày 15-6 đến 15-7, xuất khẩu có giảm là do hết hợp động tập trung. Ngoài ra, một số nước tiêu thụ gạo giảm đột ngột nhu cầu, trong đó có thị trường Trung Quốc giảm tiến độ nhập khẩu do nước này tăng thuế.

Vấn đề giá xuất khẩu tại sao giảm cũng được ông Kiên lý giải là do những tháng đầu năm có giá tốt, do ký được các hợp đồng tập trung với giá cao. Nay giá xuất khẩu từ 385-400 USD/tấn, giảm 30 USD/tấn nhưng vẫn còn cao hơn Thái Lan 10 USD/tấn. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung từ Thái Lan, Ấn Độ đang khá dồi dào nên ảnh hưởng đến giá gạo thế giới. Ng.Hải