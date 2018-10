Việt Nam tụt 1 hạng môi trường kinh doanh

01/11/2018 06:15

Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2019 (Doing Business 2019) của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 31-10, môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt Nam xếp thứ 69/190 nền kinh tế với 66,77 điểm trên thang 100.



Bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh năm 2018 các nền kinh tế châu Á - Thái Bình dương do WB công bố ngày 31-10

Năm ngoái, tại Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018, Việt Nam tăng 14 bậc, xếp hạng thứ 68 trong tổng số 190 nền kinh tế được khảo sát, với số điểm 67,93/100. Như vậy, với kết quả trên, bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm nay đã bị tụt 1 bậc so với năm trước.

Mặc dù bị tụt xếp hạng đánh giá, song báo cáo Doing Business 2019 vẫn đánh giá Việt Nam là nền kinh tế có nhiều cải cách. Ở Việt Nam, các cải cách giúp thuận tiện hơn trong thực thi hợp đồng, trả thuế và thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với báo cáo Doing Business năm 2018, Việt Nam được đánh giá có 5 cải cách, thì báo cáo Doing Business năm 2019, Việt Nam chỉ đạt 3 cải cách.

Trong khi đó, Trung Quốc nằm trong nhóm 10 nước có môi trường kinh doanh cải thiện nhất thế giới, tiến hơn 30 bậc, lần đầu tiên đứng trong nhóm 50 nền kinh tế hàng đầu thế giới với vị trí 46.

Malaysia cũng là nền kinh tế có tốc độ cải thiện đáng kể khi lấy lại vị thế của mình trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về môi trường kinh doanh, tăng 9 bậc, đứng ở vị trí thứ 15.

Trong 25 nền kinh tế khu vực có 2 nền kinh tế lọt vào nhóm 10 nền kinh tế đứng đầu thế giới là Singapore (số 2) và Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc (số 4).

WB xếp hạng môi trường kinh doanh được dựa trên 10 tiêu chí gồm: Thành lập doanh nghiệp; xin cấp phép xây dựng; tiếp cận điện năng; đăng ký tài sản; vay vốn; bảo vệ nhà đầu tư nhỏ; nộp thuế; giao thương quốc tế; thực thi hợp đồng; xử lý khi mất khả năng thanh toán. Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2019 thu thập dữ liệu về đào tạo được cung cấp cho cả cán bộ công chức cùng người kinh doanh và đăng ký đất đai.

D.Ngọc