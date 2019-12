Đại diện Vingroup cho biết đây là bước tiếp theo trong lộ trình tái cơ cấu của tập đoàn, nhằm tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực ưu tiên cốt lõi là công nghiệp - công nghệ, sau khi tiến hành hoán đổi cổ phần hệ thống siêu thị và cửa hàng VinMart và VinMart+ cho Tập đoàn Masan.



Hệ thống VinPro sẽ được giải thể. (Ảnh do Vingroup cung cấp)

Cũng theo thông báo của Vingroup, tập đoàn này quyết định nâng cấp mảng thương mại điện tử thành mô hình "New retail" - kết hợp giữa phương thức bán lẻ truyền thống và phương thức bán lẻ trực tuyến (O2O). Việc sáp nhập Adayroi với ứng dụng VinID không chỉ giúp dữ liệu hóa hành vi người dùng mà còn tạo ra nền tảng mới, trong đó khách hàng là trọng tâm với mục tiêu dự đoán đúng nhu cầu, đáp ứng chính xác và kịp thời hơn mong muốn của khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Với VinPro, do có sự thay đổi chiến lược phát triển, lĩnh vực bán lẻ không còn là ưu tiên cốt lõi của tập đoàn, do đó VinPro sẽ được giải thể trong tháng 12-2019. Các mặt bằng VinPro đều nằm ở vị trí tốt tại tất cả Vincom trên cả nước sẽ được Vincom Retail cho thuê lại.

Như vậy, quyết định giải thể VinPro và trước đó là sáp nhập VinMart, VinMart+ vào Masan, Vingroup đã rút toàn bộ hoạt động ra khỏi mảng bán lẻ trực tiếp, khẳng định quyết tâm tối ưu hóa nguồn lực cho lĩnh vực trọng điểm là công nghệ và công nghiệp.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Việt Quang, CEO Vingroup, cho biết tập đoàn này sẽ dồn toàn lực tập trung vào mục tiêu cốt lõi. "Với việc thay đổi chiến lược mới, Vingroup đang dồn mọi nguồn lực cho VinFast và VinSmart. Chúng tôi sẽ thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng", tái cấu trúc hoặc giải thể các công ty con không thuộc ưu tiên cốt lõi để tập trung nguồn lực cho những dự án lớn, đủ sức đưa Vingroup trở thành một tập đoàn có tầm vóc trên trường quốc tế" - ông Quang nói.