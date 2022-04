Tối 20-4, ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt ở Hà Nội - Ảnh: Hữu Hưng

Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết việc khởi tố, bắt tạm giam đối với các đối tượng có hành vi thao túng chứng khoán không phải lần đầu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, để có thể đưa ra kết quả xử lý nhanh chóng như vụ việc liên quan tới "nhóm Louis" là nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, hành vi thao túng thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn ở bất kỳ một thị trường chứng khoán nào. "Từ lúc phát hiện ra các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đến lúc xử lý được một vụ việc thao túng chứng khoán thì các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra chặt chẽ, đòi hỏi nhiều nghiệp vụ phức tạp và mất nhiều thời gian. Kết quả điều tra tiếp tục là một minh chứng thực tiễn cho thấy tinh thần chỉ đạo rất quyết liệt Chính phủ trong việc xử lý nghiêm các sai phạm, để tăng cường tính minh bạch, lành mạnh, bền vững cho thị trường chứng khoán" - đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho hay.

Trên cơ sở kết quả giám sát và các thông tin phản ánh trên báo chí về hiện tượng tăng giá của một số cổ phiếu liên quan nhóm Louis, đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết uỷ ban đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Sở giao dịch chứng khoán giám sát chặt chẽ giao dịch của các mã chứng khoán này. Đồng thời, yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán báo cáo phân tích giám sát giao dịch cổ phiếu của nhóm Louis.



Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác định đây là vụ việc phức tạp, gây tác động đến thị trường chứng khoán nên đã chủ động trao đổi, phối hợp với cơ quan công an để xử lý vụ việc. Cụ thể, Uỷ ban Chứng khoán đã thực hiện kiểm tra giao dịch đối với cổ phiếu TGG, BII.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với giao dịch cổ phiếu TGG và BII, Uỷ ban Chứng khoán nhận định có dấu hiệu thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm tài khoản liên quan đến Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings.

Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Uỷ ban Chứng khoán đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả kiểm tra giao dịch cổ phiếu TGG, BII để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các sai phạm tại các công ty liên quan trong "Nhóm Louis" như: Phạt Louis Holdings hơn 161 triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký và đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng; phạt hơn 232 triệu đồng đối với TGG do một loạt vị phạm về công bố đối với thông tin và quản trị công ty;….



Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.