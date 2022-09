Cụ thể, từ ngày 1-9, giá bán xe Peugeot, Kia đã được nhà phân phối tại Việt Nam điều chỉnh tăng đáng kể.

Theo đó, mẫu Peugeot 3008 Active có mức tăng từ 20-40 triệu đồng, tùy bản, đẩy giá mới dao động từ 1,039-1,259 tỉ đồng, tùy bản.

Mẫu Peugeot 5008 tăng 40 triệu đồng cho cả hai phiên bản Allure và GT, với mức giá mới lần lượt là 1,259 tỉ đồng và 1,359 tỉ đồng. Mẫu Peugeot Traveller cũng tăng 40 triệu đồng, giá mới 1,639 tỉ đồng.



Với KIA, 5 mẫu xe Morning, K3, K5, Sorento và Carnival đồng loạt tăng giá bán từ 5-40 triệu đồng. Theo đó, giá Kia Morning tăng từ 10-15 triệu đồng, có giá mới từ 389-449 triệu đồng, tùy bản. Kia K3 tăng giá từ 10-25 triệu đồng, giá mới từ 584-779 triệu đồng. Mẫu Kia Sorento bản 2.2D Premium tăng 20 triệu đồng, lên 1,259 tỉ đồng. Mẫu Kia Carnival tăng từ 20-40 triệu đồng, giá mới từ 1,239-1,869 tỉ đồng. Riêng mẫu Kia K5 bản 2.0 Luxury tăng nhẹ 5 triệu đồng lên 874 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe Kia tăng giá

Mẫu xe bán chạy của Mazda là CX-5 cũng sẽ nằm trong kế hoạch điều chỉnh tăng từ 10-20 triệu đồng, tùy phiên bản.

Trong khi đó, hãng Toyota Việt Nam tăng giá bán 2 mẫu xe bán chạy của họ là Veloz và Avanza ngay trong tháng 8 (tức trong tháng 7 âm lịch) sau một thời gian ngắn ra mắt thị trường, mức tăng chung cho cả 2 mẫu là 10 triệu đồng. Theo đó, giá mới của Veloz được đẩy lên 658-698 triệu đồng, Avanza từ 558-598 triệu đồng. Ngoài ra, hãng xe này cũng điều chỉnh mẫu xe bán chạy khác của họ là Raize, với mức tăng khoảng 20 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe mới ra mắt thị trường cũng có xu hướng tăng giá hơn so với xe thế hệ cũ, như: Ford Ranger 2023 mới mở bán có giá dao động từ 659-965 triệu đồng, cao hơn từ 23 đến 38 triệu đồng so với thế hệ trước.

Hoặc mẫu Isuzu mu-X 2022 mới ra mắt thị trường cuối tháng 7 với giá từ 900 triệu đồng đến 1,190 tỉ đồng. Với giá bán trên cho thấy mức tăng khá cao so với thế hệ trước đó từ 101–171 triệu đồng.

Hay mẫu Honda HR-V 2022 cũng có mức giá lên đến 870 triệu đồng, tăng khoảng 40 triệu đồng so với đời trước đó.

Honda HR-V định giá quá cao, lên đến gần 900 triệu đồng nên khó bán

Hãng xe sang của châu Âu là Mercedes-Benz cũng vừa tung ra thị trường hàng loạt mẫu xe mới có mức giá được điều chỉnh chỉnh tăng từ vài chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng, tùy mẫu. Theo đó, mẫu C-Class mới chính thức ra mắt tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm C 200 AVANTGARDE (1,669 tỉ đồng), C 200 AVANTGARDE Plus (1,790 tỉ đồng), C 300 AMG (2,4 tỉ đồng), và C 300 AMG First Edition (2,090 tỉ đồng), C 300 AMG CBU (2,4 tỉ đồng).

Nhà phân phối Mercedes-Benz tại Việt Nam cũng giới thiệu nhiều mẫu xe siêu sang khác tại Việt Nam gồm: Mercedes-Maybach S 450 4MATIC, Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC, Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ và Mercedes-AMG SL. Trong đó, mẫu Maybach GLS 480 4MATIC có mức giá lên đến 8,4 tỉ đồng.