Sau khi nhận được công văn của UBND TP Đà Nẵng, ngày 19-11, Bộ Xây Dựng có công văn 138/BXD-PTĐT trả lời gửi UBND thành phố Đà Nẵng về đề nghị xem xét quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với Khu B và Khu C thuộc dự án Golden Hills City.



Theo đó, Bộ Xây Dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, thuộc Khu B và C dự án Golden Hills City (Đà Nẵng) diện tích đất ở là 12,77 ha (tổng số 800 lô), đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở. Đồng thời xem xét quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở đối với khu vực thuộc dự án Golden Hills City- Khu B và C mà UBND TP Đà Nẵng đề nghị khi đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đối với các lô đất tiếp giáp các tuyến đường ven khu vực cây xanh, công trình công cộng quy mô lớn...

UBND thành phố Đà Nẵng cũng cần chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở, quy hoạch đô thị và pháp luật có liên quan; rà soát, kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất bảo đảm tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt. Khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo được đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản, bao gồm: đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước,… theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dich vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Dự án Golden Hills City - Khu B và Khu C có quy mô diện tích là 110,64ha, có địa điểm tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Golden Hills City - Khu B và Khu C tại Quyết định số 7368/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 và điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 07/4/2018; đã phê duyệt Thiết kế đô thị và Quy định quản lý kiến trúc xây dựng công trình tại Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 21/7/2016. Chủ đầu tư đã lập và phê duyệt dự án Golden Hills City - Khu B và Khu C, các cơ quan chức năng đã tham gia ý kiến, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật. UBND thành phố Đà Nẵng đã thực hiện giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án tại Quyết định số 2963/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 và được điều chỉnh tại các Quyết định: số 3293/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 và số 3686/QĐ-UBND ngày 28/5/2013. Theo công văn số 6261/UBND-ĐTĐT ngày 16/9/2019, khu vực đề nghị cho ý kiến về việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đã được chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.