Sáng 7-8, Sở Du lịch TP HCM đã gặp gỡ người nhà cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, sống tại Tokyo, Nhật Bản) - người bị xích lô lấy 2,9 triệu đồng/cuốc xích lô mấy ngày trước - cặp vé khứ hồi của Vietnnam Airlines và mong cụ cùng người thân quay lại tham quan Việt Nam.

Đại diện Sở Du lịch TP cho biết sau 2 ngày làm việc, cơ quan công an đã tìm được người lái xích lô là Phạm Văn Dũng, ngụ quận 4. Đồng thời, Thanh tra Sở Du lịch cũng đã phối hợp cùng công an tìm người nhà của du khách lớn tuổi này để có hướng xử lý.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP, bày tỏ sự đáng tiếc khi việc này xảy ra với cụ ông cũng như gia đình chị Thục Anh (người thân của cụ). Ngành du lịch TP mong tình cảm của cụ ông và gia đình dành cho du lịch TP nói riêng và Việt Nam vẫn không thay đổi. "Hy vọng cụ ông vẫn yêu mến, dành nhiều tình cảm cho Việt Nam" - bà Hoa chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP (ngoài cùng bên trái) và đại diện Vietnam Airlines trao tặng vé máy bay cho người nhà du khách Nhật. Ảnh: Lam Giang

Cũng theo bà Hoa, qua trao đổi với sở, Vietnam Airlines đã quyết định tặng 2 cặp vé khứ hồi Nhận Bản - Việt Nam cho cụ ông và người thân.

Đồng thời, ông Dũng là người chạy xích lô cũng đã có thư xin lỗi đến cụ ông, mong cụ ông và gia đình chấp nhận lời xin lỗi này.



Chị Thục Anh cho biết quá bất ngờ vì không nghĩ từ một sự việc không có manh mối, cơ sở gì cả nhưng lại nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng như vậy.

Cũng theo chị Thục Anh, về phía cụ ông, sau sự cố cụ không thấy ác cảm Việt Nam mà chỉ thấy buồn vì cụ rất quý Việt Nam và cũng đã nhiều lần đến Việt Nam vì sự thân thiện của đất nước này. Nhưng sự việc xảy ra làm ông "khựng" lại và cả gia đình cũng không muốn nhắc lại.

"Khi cơ quan chức năng hỏi cụ có muốn kiện người tài xế không hay muốn bồi thường, thì cụ bảo không. Vì khi mất số tiền đó, cụ xác định đó là lỗi của mình nên chỉ mong muốn người tài xế này nhìn nhận lại sự việc" – người nhà du khách Nhật chia sẻ.

Trước đó, cụ Oki cùng con dâu cả và 2 cháu nội đến TP HCM du lịch, thăm con trai hiện đang sinh sống ở TP và lưu trú tại khách sạn ở quận 1. Sáng 3-8, cụ Oki được một người chạy xích lô chở từ chợ Bến Thành về khách sạn, cụ định gửi 500.000 đồng nhưng anh này cố tình thò tay vào bóp của cụ lấy đi tổng cộng 2,9 triệu đồng.



Sau đó, Công an quận 1 thông tin người chạy xích lô "chặt chém" du khách nước ngoài đã ra trình diện tại trụ sở Công an phường Bến Nghé, quận 1. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai cụ thể để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Qua sự việc này, Sở Du lịch TP mong muốn những du khách, người dân khi gặp sự cố đe dọa đến tài sản, tính mạng hãy mạnh dạn lên tiếng để cơ quan nhà nước kịp thời vào cuộc bảo vệ quyền lợi của du khách.