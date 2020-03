Ngày 29-3, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã gửi văn bản yêu cầu đơn vị quản lý siêu thị Big C Go Quảng Ngãi tiếp tục đóng cửa siêu thị Big C Go Quảng Ngãi, chứ không hoạt động trở lại ngày 30-3 như kế hoạch.



Theo hồ sơ, Công ty CP đầu tư bất động sản bán lẻ Hùng Cường (Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C) và Công ty CP EB Hải Phòng chi nhánh tại Quảng Ngãi (Siêu thị EB Quảng Ngãi) là 2 đơn vị kinh doanh, quản lý siêu thị có tên gọi chung là Big C Go Quảng Ngãi.

Công văn của Sở Công thương Quảng Ngãi. Ảnh chụp màn hình

Ông Võ Đình Trà, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, cho biết qua kiểm tra, các đơn vị kinh doanh siêu thị Big C Go Quảng Ngãi chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. "Chúng tôi đề nghị doanh nghiệp chưa được phép mở cửa trở lại cho đến khi đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và các quy định pháp lý khác. Thời điểm này, tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm những quy định về phòng, chống dịch Covid-19", ông Trà nhấn mạnh.

Hàng trăm người tham gia mua sắm ngày khai trương siêu thị Big C Go Quảng Ngãi. Ảnh cắt từ clip

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào ngày 26-3, trong khi dịch đang diễn ra phức tạp, hàng nghìn người vẫn đổ xô, chen lấn đến mua hàng trong ngày khai trương siêu thị Big C Go Quảng Ngãi. Sự kiện này đã khiến dư luận Quảng Ngãi "dậy sóng" về nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Bà Lê Hà Thanh Thảo, Giám đốc Công ty CP EB Hải Phòng chi nhánh Quảng Ngãi, cho rằng siêu thị không tổ chức chương trình khai trương mà chỉ mở cửa... thử nghiệm vào ngày 26-3. Trong ngày đầu mở cửa, siêu thị thu hút 2.300 khách hàng đến mua sắm. Không ngờ khách đến quá đông nên chiều cùng ngày, siêu thị đã chấp hành tạm đóng cửa 3 ngày (27, 28, 29) theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Nhiều người tập trung bên ngoài chờ siêu thị mở cửa. Ảnh cắt từ clip

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cũng đã ký văn bản yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi kiểm tra, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan việc để nhiều người tập trung đông trong ngày mở cửa bán hàng tại siêu thị Big C Go Quảng Ngãi. Trường hợp chưa đủ các điều kiện hoạt động thì không cho phép siêu thị Big C Go Quảng Ngãi mở cửa bán hàng và thực hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.