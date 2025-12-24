Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh lớp 11 mang theo hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Trưa 24-12, tin từ Công an xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời nhóm học sinh chuẩn bị hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm học sinh mang theo hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Theo đó, vào tối 23-12, từ thông tin của quần chúng cung cấp qua mô hình Zalo kết nối bình yên, Công an xã Đức Quang tiếp nhận thông về hai nhóm học sinh ngoài địa bàn sử dụng mạng xã hội Zalo để chửi bới, thách thức và hẹn gặp đánh nhau trên địa bàn.

Nhân được thông tin, Công an xã đã huy động lực lượng, kịp thời ngăn chặn, khống chế và đưa các em liên quan về trụ sở Công an xã để làm việc.

Qua xác minh, do mâu thuẫn trong quá trình học tập, em P.T.A. (SN 2009, ngụ tổ dân phố Tuần Cầu, phường Bắc Hồng Lĩnh, học sinh lớp 11 Trường Kỹ nghệ Hà Tĩnh) đã rủ thêm các em N.K.T.A. (SN 2009), Đ.T.T. (SN 2011), Đ.B.N. (SN 2011) và N.P.T.H. (SN 2011) hẹn gặp để đánh nhau với em N.T.P. (SN 2010) tại khu vực thôn Quy Vượng, xã Đức Quang.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 2 gậy kim loại là hung khí các em mang theo.

Hiện Công an xã Đức Quang đang lập hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp gia đình và nhà trường để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.