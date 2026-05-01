Thể thao

Kobbie Mainoo gia hạn 5 năm với Man United, lương tăng gấp 8 lần

Đông Linh (theo DailyMail. Manutd)

(NLĐO) - Man United giữ chân Kobbie Mainoo bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6-2031 và tăng lương gấp khoảng 8 lần cho tài năng mới 21 tuổi này.

Bản hợp đồng gia hạn với Kobbie Mainoo là bước đi rất quan trọng của đội chủ sân Old Trafford trong kế hoạch xây dựng lực lượng xung quanh những tài năng trưởng thành từ học viện. Thông báo từ trang chủ CLB khẳng định Mainoo tiếp tục là một phần trong tương lai lâu dài của Man United.

Từng bị hắt hủi dưới thời HLV Ruben Amorim, thậm chí đã phải đánh tiếng rời đi theo lời mời từ nhiều đội bóng lớn, Kobbie Mainoo như hồi sinh kể từ khi HLV tạm quyền Michael Carrick dẫn dắt đội bóng.

Kobbie Mainoo hơn một lần được xác định là tương lai của Man United

Man United quyết định "chốt" xong hợp đồng sớm với Mainoo bởi với phong độ hiện tại, khả năng Mainoo được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên tuyển Anh dự World Cup 2026 rất cao. Trong trường hợp đó, giá trị của Mainoo sẽ gia tăng chóng mặt, không dễ để đồng ý một bản hợp đồng "phù hợp" như hiện tại.

Tiền vệ 21 tuổi dự kiến sẽ nhận được mức đãi ngộ tương xứng với sự trưởng thành mạnh mẽ trong hai mùa giải gần đây. Truyền thông Anh ước tính, thu nhập của Mainoo sẽ tăng từ khoảng 20.000 bảng lên gần 150.000 bảng/tuần, tức tăng gần tám lần, phản ánh vị thế ngày càng lớn của anh trong đội hình "Quỷ đỏ".

Mainoo không được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim

Mainoo là một trong những gương mặt tiêu biểu của "lò đào tạo" Carrington. Từ khi ra mắt đội một, anh nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ lối chơi chắc chắn, khả năng giữ bóng tốt và tư duy chiến thuật chững chạc. Dù mới 21 tuổi, Mainoo đã có 98 lần ra sân cho đội một Man United và trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa.

Không chỉ gây ấn tượng trong màu áo CLB, Mainoo còn từng chiếm suất đá chính trong màu áo tuyển Anh tại EURO 2024. Với đà phát triển hiện tại, tiền vệ này được kỳ vọng tiếp tục góp mặt trong kế hoạch của HLV Thomas Tuchel hướng tới World Cup 2026.

Mainoo hồi sinh, có khả năng trở lại tuyển Anh dự World Cup 2026

Có thời điểm tương lai của Mainoo từng bị đặt dấu hỏi khi nhiều đội bóng lớn theo sát tình hình hợp đồng của anh, trong đó có Napoli và Chelsea. Tuy nhiên, Man United xác định Mainoo là nhân tố không thể mất và ưu tiên hàng đầu là sớm hoàn tất việc gia hạn. Trong bối cảnh Casemiro sẽ chia tay đội bóng cuối mùa và Manuel Ugarte nhiều khả năng cũng ra đi, Mainoo sẽ là trung tâm của cuộc tái thiết hàng tiền vệ.

Man United trở lại nhờ nỗ lực của từng cầu thủ, trong đó có Mainoo

Việc ký mới với Mainoo cũng gửi đi thông điệp rõ ràng, rằng Man United muốn đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện, bên cạnh công cuộc tái thiết đội hình trong những mùa tới. Chia sẻ sau khi gia hạn, Mainoo cho biết Man United luôn là ngôi nhà của mình và anh tự hào khi được sống với giấc mơ khoác áo đội bóng từ thuở nhỏ.

Mainoo được mời gia hạn 5 năm, mức lương tăng đáng kể

Tiền vệ người Anh cam kết sẽ cố gắng hết mình để giúp CLB cạnh tranh những danh hiệu lớn trong tương lai. Trong bối cảnh Man United hướng đến giai đoạn chuyển giao lực lượng, việc giữ chân Kobbie Mainoo không chỉ là một thương vụ hợp đồng, mà còn là nền tảng cho tương lai của đội bóng.

