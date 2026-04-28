Thắng nghẹt thở Brentford, Man United chắc suất dự Champions League

Đội chủ nhà Man United nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 2. Kobbie Mainoo đi bóng kỹ thuật qua hàng loạt cầu thủ Brentford trước khi chuyền thuận lợi cho Amad Diallo. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo người Bờ Biển Ngà bị hậu vệ đội khách Sepp van den Berg phá ngay trên vạch vôi cầu môn.



Amad Diallo bỏ lỡ khá nhiều cơ hội được đồng đội trao tay

Sức ép liên tục đến nghẹt thở của Man United nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 11. Từ tình huống treo bóng chuẩn xác của Bruno Fernandes, Harry Maguire đánh đầu chuyền ngang để Casemiro băng vào đánh đầu cận thành, mở tỉ số 1-0.

Casemiro đánh đầu mở tỉ số cho Man United

Sau bàn thua, Brentford vùng lên mạnh mẽ và tạo ra không ít tình huống sóng gió. Igor Thiago có cơ hội rõ rệt nhưng xử lý thiếu chính xác ở cự ly gần. Đội khách càng tiếc nuối khi Man United tận dụng tốt thời cơ để nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ.

Phút 45, Bruno Fernandes tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi cho Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ Brentford trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford.

Bruno Fernandes sắm vai kiến tạo cho pha lập công của Benjamin Sesko

Bước sang hiệp hai, Brentford đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và nhiều lần khiến hàng thủ Man United chao đảo. Dango Ouattara đưa bóng dội xà ngang ở tình huống ngon ăn, trong khi Harry Maguire phải lăn xả cứu thua ngay trước khung thành.

Harry Maguire lăn xả cứu thua

Sức ép của đội khách cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 87. Mathias Jensen tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng muộn giúp Brentford tạo ra những phút cuối đầy căng thẳng, nhưng Man United vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng.

Mathias Jensen rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhưng Brentford vẫn thua trận

Ba điểm quan trọng giúp "Quỷ đỏ" tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng và tiến rất gần mục tiêu trở lại Champions League mùa tới. Đây cũng là trận thứ 22 liên tiếp Man United ghi bàn tại Premier League, cho thấy sự ổn định đáng kể ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Man United kiên cường bảo toàn chiến thắng

Về phía Brentford, thất bại khiến họ nối dài chuỗi trận không thắng, dù cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu vẫn còn nguyên ở những vòng đấu cuối.