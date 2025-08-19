KOL: Ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao

Ngày 18-8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Hơn 300 người có sức ảnh hưởng (KOL) tiêu biểu trên cả nước đã được mời tham dự.

Lường trước tác động

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, cho biết trong kỷ nguyên số, nơi biên giới quốc gia được mở rộng tới từng điểm truy cập internet, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng đã và đang trở thành một lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện những bước chuyển mình quan trọng, KOL chính là nguồn lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc và bền vững.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh cho KOL, nơi những giá trị chân - thiện - mỹ được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Do đó, ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao, mỗi KOL cần lường trước được tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ... cần chung tay định hướng, đồng hành, hỗ trợ cùng kiến tạo môi trường lành mạnh để KOL nêu cao lòng yêu nước, phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thông quốc gia ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cục phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng nếu chất lượng KOL sẽ được nâng lên, thì cơ quan chức năng có thể huy động họ tham gia truyền thông chính sách, sáng tạo nội dung số tích cực, giữ gìn văn hóa Việt Nam và biến KOL thành "đại sứ văn hóa", giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.

Các đại biểu ấn nút ra mắt Liên minh “Niềm tin số”Ảnh: CƯỜNG TRẦN

Cần chế tài nghiêm khắc

Theo bà Huyền, ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc quản lý KOL và rất hiệu quả. Tại Trung Quốc, KOL là biểu tượng về các giá trị văn hóa - xã hội, là lối sống cho giới trẻ. Tương tự ở Hàn Quốc, KOL và người nổi tiếng là những tấm gương cho khán giả, giới trẻ noi theo. Vì vậy, hai đất nước này có những chế tài rất nghiêm khắc và cụ thể đối với KOL.

Lấy Trung Quốc làm ví dụ, bà Huyền cho biết quốc gia này quản lý đúng và dùng đúng KOL, coi quản lý lực lượng này là trọng tâm của nền quản trị văn hóa tư tưởng. Trong trường hợp KOL vi phạm sẽ bị xử lý rất nghiêm, từ hành chính, "phong sát", thậm chí phạt tù.

Còn tại Hàn Quốc, khi người nổi tiếng, KOL vi phạm pháp luật hay lệch chuẩn đạo đức sẽ bị người hâm mộ "tẩy chay" trong thời gian vài năm, thậm chí vĩnh viễn. Do đó, dù bị "phong sát" hay "tẩy chay", bà Huyền đều khẳng định rằng điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp của họ đã chấm dứt.

Theo bà Huyền, nước ta hiện nay chưa có quy định cụ thể về quản lý các KOL sao cho hiệu quả, trong khi nhiều KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục. Do vậy cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, thậm chí là áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, hạn chế sự xuất hiện trên truyền thông của người vi phạm.

Ông Hoàng Ninh, Cục phó Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, cũng thừa nhận những đóng góp và vai trò của KOL trong thời đại thương mại điện tử ngày càng phát triển. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều KOL lợi dụng uy tín cá nhân để bán sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, một số KOL còn cung cấp thông tin không minh bạch, làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhãn hàng và mất niềm tin với người dân.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã ra mắt Liên minh "Niềm tin số", sáng kiến tập hợp KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí nhằm chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn trong cộng đồng. Liên minh được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời xây dựng cơ chế tự giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng.

Cùng với đó, hội nghị cũng công bố chương trình "Tín nhiệm Người có ảnh hưởng", hướng đến việc thiết lập hệ thống đánh giá uy tín và trách nhiệm xã hội của KOL/KOC. Đây sẽ là công cụ quan trọng giúp công chúng, doanh nghiệp và các nền tảng có cơ sở để nhận diện, hợp tác với những cá nhân thực sự lan tỏa giá trị tích cực và đáng tin cậy.

Trước mỗi cú nhấp chuột, tôi đều suy nghĩ rất kỹ Chia sẻ bên lề hội nghị, rapper Đen Vâu cho biết bản thân nhận thức rõ vai trò và sức ảnh hưởng của một người nổi tiếng trong xã hội. Từ đó, nam rapper tự thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử, lan tỏa những giá trị tích cực và tiếp tục hoàn thiện bản thân. Rapper Đen Vâu cho rằng trong công việc, anh luôn dành thời gian học hỏi, lắng nghe và tìm hiểu các quy định của pháp luật để ngày một hoàn thiện hơn. Do vậy, mỗi cú nhấp chuột, mỗi nội dung chia sẻ trên mạng xã hội, anh đều suy nghĩ rất kỹ và thấu đáo, tránh để lại hậu quả đối với với thế hệ trẻ - những người sử dụng công nghệ rất sớm và rất nhiều. Theo Rapper Đen Vâu, hoạt động lần này rất ý nghĩa, là sự động viên lớn từ nhà nước dành cho các bạn trẻ đang ngày càng muốn chứng tỏ bản thân, khẳng định thế mạnh của mình và lấy đó làm nguồn sống. Nam rapper cho rằng người làm sáng tạo, điều đầu tiên là phải tuân thủ pháp luật và giữ gìn bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó là phải thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.



