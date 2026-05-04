Quốc tế

Kuwait không xuất khẩu được một giọt dầu nào vì Hormuz bị phong tỏa

Tường Như

(NLĐO) - Trong suốt tháng 4-2026, Kuwait không xuất được một giọt dầu nào – điều chưa từng xảy ra suốt 35 năm qua

Theo đài RT, lần đầu tiên kể từ sau cuộc Chiến tranh vùng Vịnh, xuất khẩu dầu thô của Kuwait rơi vào cảnh "đứng hình" khi toàn bộ tuyến đường ra thế giới của nước này bị chặn. 

Theo dữ liệu từ các đơn vị theo dõi vận tải biển, trong suốt tháng 4-2026, quốc gia Trung Đông này không xuất được một thùng dầu nào – điều chưa từng xảy ra suốt 35 năm qua. Nguyên nhân chính là việc eo biển Hormuz – cửa ngõ duy nhất để Kuwait đưa dầu ra thị trường quốc tế – bị phong tỏa.

Trước đó, Kuwait duy trì sản lượng khai thác khoảng 2,7 triệu thùng/ngày và xuất khẩu gần 1,85 triệu thùng, chủ yếu sang các thị trường châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, sau khi Tập đoàn Dầu khí Kuwait tuyên bố tình trạng bất khả kháng hôm 17-4, mọi hoạt động xuất khẩu gần như đóng băng.

Kuwait tê liệt xuất khẩu dầu vì Hormuz bị phong tỏa - Ảnh 1.

Lần đầu tiên sau 35 năm, Kuwait tê liệt xuất khẩu dầu vì eo biển Hormuz bị chặn. Ảnh: Anadolu Ajansi

Dầu mỏ vốn chiếm tới 50% GDP và đóng góp khoảng 90% ngân sách nhà nước Kuwait nên cú sốc này được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng. Dù vẫn duy trì khai thác, sản lượng hiện đã giảm xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày do không thể tiêu thụ.

Căng thẳng bắt nguồn từ cuộc đối đầu giữa Mỹ - Israel và Iran, khiến cả Tehran lẫn Washington đều có động thái kiểm soát hoạt động hàng hải trong khu vực. 

Iran hạn chế tàu "thù địch" qua lại eo biển Hormuz trong khi Hải quân Mỹ siết chặt các cảng của Iran, khiến tuyến vận tải trở nên rối loạn.

Giá dầu vì vậy leo thang mạnh, có lúc vượt mốc 120 USD/thùng – cao nhất kể từ năm 2022.

Hiện thời, nhiều hãng vận tải biển đang "né" Hormuz và chuyển hướng qua khu vực biển Đỏ, dù hướng đi này cũng tồn tài nhiều rủi ro. Lực lượng Houthi tại Yemen – do Iran hỗ trợ – từng nhiều lần tấn công tàu thuyền bằng tên lửa trên biển Đỏ.

Lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Bab-el-Mandeb – tuyến nối châu Á với châu Âu qua kênh đào Suez – tăng vọt trong tháng 3 và tiếp tục xu hướng đi lên trong tháng 4.

Ả Rập Saudi cũng tận dụng đường ống dài khoảng 1.200 km dẫn dầu ra cảng Yanbu ven biển Đỏ để đẩy mạnh xuất khẩu, đạt trung bình 3,6 triệu thùng/ngày – tương đương 20% lưu lượng từng đi qua Hormuz trước khi chiến sự bùng nổ.

The Telegraph cho biết nhiều hãng vận tải lớn như Maersk, Hapag-Lloyd hay CMA CGM buộc phải đổi hướng tàu vòng qua châu Phi, khiến hành trình kéo dài thêm tới hai tuần, chi phí đội lên đáng kể.

Theo các chuyên gia, lưu lượng tàu qua Hormuz hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột nổ ra, với chỉ khoảng 35 chuyến trong tuần tính đến ngày 28-4, chưa bằng một nửa tuần trước đó. Nguồn cung dầu toàn cầu vì vậy đang hụt khoảng 9 triệu thùng/ngày.

Giới phân tích nhận định ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại sớm, phải đến tháng 9-2026 hoạt động vận tải dầu mới có thể hồi phục bình thường. Nếu khu vực này bị rải thủy lôi, tình trạng gián đoạn có thể kéo dài sang tận năm 2027.

