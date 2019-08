Trở lại lai lịch của Nhã “ông trời” mới thấy được mức độ nguy hiểm của hắn; để trở thành “siêu trộm” là cả một quá trình “học”, thực hành rất công phu.



Tầm sư học nghề “đạo chích”

Nhã “ông trời” sinh ra và lớn lên tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Khi học hết lớp 9, Nhã sinh sống bằng nghề hớt tóc tại địa phương. Tuy nhiên, với bản tính lười lao động sau đó là quãng đời hắn trượt dài trên con đường phạm tội.



Năm 1998, Nhã phạm tội “Trộm cắp tài sản” bị TAND TP.Cần Thơ xử phạt 4 năm tù giam và chuyển đến thụ án tại trại giam Láng Biển (tỉnh Đồng Tháp).

Khi vào tù, Nhã đã học được nghề “siêu trộm” từ 1 bậc “cao nhân”. Nhã khai, thụ án hắn ở chung phòng giam với một tù nhân hơn 60 tuổi. Người bạn tù già ấy là một tay nhập nha chuyên nghiệp. Gần 20 năm trước, hắn đột nhập vào một tiệm vàng, gây ra một vụ án nghiêm trọng lúc bấy giờ; sau khi tẩu thoát, biết công an truy nã gắt gao nên bỏ đi biệt xứ.

Quán cơm nổi tiếng của Nhã “ông trời” trên QL 91 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) giờ trong cảnh hoang tàn.

Đến 17 năm sau khi quay về quê, hắn nghĩ tội lỗi mình gây ra đã chìm vào quá khứ, không ai còn nhớ. Nhưng sai lầm, khi bất ngờ lực lượng Công an ập vào đọc lệnh bắt giữ và như thế cuộc đời lại đưa đẩy hắn đến ở chung phòng với Nhã “ông trời”. Nghĩ mình tuổi đã cao, sức yếu, chẳng có ngày trở về để hành nghề nên “cao nhân” này đem tất cả ngón nghề, thủ đoạn trộm cắp…đúc kết cả đời để truyền đạt cho Nhã “ông trời”.



Gã giang hồ trở thành đại gia

Có điều kì lạ là lần ra tù này, Nhã tự dưng biến mất dạng, hành tung bí ẩn của hắn đến cả những người thân, hàng xóm cũng chẳng ai biết. Thỉnh thoảng Nhã lại “đáp” về nhà với quần áo sơ-vin, đi ô tô có tài xế riêng, xách cặp táp…làm dân địa phương ai cũng ngỡ ngàng.

Lúc bấy giờ qua cách Nhã giới thiệu, ai cũng biết hắn hiện là phó giám đốc của 2 công ty lớn ở Sài Gòn và có những mối quan hệ xã hội lớn. Ông Nguyễn Văn Bảy (trưởng ấp An Phú, xã Phong Hòa) nhớ lại, khi về quê Nhã nói mình có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao. “Hắn về với dáng dấp của một đại gia khiến ai cũng bất ngờ và nể phục. Khi địa phương phát động phong trào làm đường nông thôn, xây nhà cho hộ nghèo thì Nhã là người đầu tiên xung phong đóng góp. Chẳng ai biết tiền của Nhã ở đâu có, chỉ nghĩ là trúng số thôi, vì vậy khi nghe tin hắn bị công an bắt vì tội trộm cắp, ai cũng bất ngờ”, ông trưởng ấp, cũng là hàng xóm của Nhã cho biết.

Có một điều mà người dân địa phương vẫn còn nhớ là trong cuộc nhậu, Nhã gây gổ và hành hung 1 cán bộ Công an huyện. Khi bị bắt Nhã mạnh miệng tuyên bố “ông sẽ được tự do ngay thôi!”.

Đúng như vậy, Nhã bị TAND địa phương tuyên phạt 5 tháng 20 ngày tù về tội “cố ý gây thương tích”, bằng với thời hạn tạm giam nên hắn được phóng thích ngay tại tòa. Từ đây, người dân địa phương, kể cả giới giang hồ nể sợ và đặt cho hắn biệt danh Nhã “ông trời”.



Độc chiêu rửa tiền...

Với một tên trộm chuyên nghiệp, Nhã cũng phải có nguyên tắc để bảo đảm an toàn cho mình. Theo đó, Nhã có 4 người vợ nhưng không bao giờ ở một nhà vợ nào lâu quá 1 tuần/lần. Gã siêu trộm cũng thuê đến 4 tài xế và tài xế nào cũng không biết gì về tài xế kia. Khi đi “công tác” với Nhã, các tài xế không bao giờ được ở chung khách sạn và cũng không biết hắn ở đâu. Điển hình như vụ trộm tại tiệm vàng Quốc Thắng, Nhã “ông trời” kêu Thanh thả mình xuống công viên và chờ xe đi khuất hắn mới bắt xe ôm đến khách sạn.

Sau khi xong việc hắn gọi điện cho Thanh đến rước, tuy nhiên trước khi lên xe hắn rất cảnh giác, ngồi từ xa quan sát, có ai bám đuôi không, khi thấy thật sự an toàn y mới lên xe. Ngoài ra, để giữ bí mật, Nhã “ông trời” còn dùng đến 8 cái sim điện thoại được phân chia rõ ràng: 4 vợ được hắn gọi bằng 4 số, mỗi tài xế chỉ biết đúng 1 số...

Nhã “ông trời” khai sở dĩ có nguyên tắc như vậy vì việc trộm tiệm vàng rất nguy hiểm, trộm được bao nhiêu phải ăn trọn, không chia nhỏ phần cho ai để tránh bị Công an phát hiện.

Độc chiêu nữa mà chỉ có Nhã “ông trời” mới nghĩ ra đó phi tang dấu vết bằng cách nấu toàn bộ vàng bạc, nữ trang trộm được nấu thành cục. Bởi lẽ, Nhã nghĩ có quá nhiều vụ cướp tiệm vàng từng xảy ra, bọn cướp thường ra tay rất hung hãn, sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản bước chúng, tuy nhiên việc đem số vàng đi tiêu thụ vừa cướp được chính là nguyên nhân chúng phải sộ khám. Cũng chính vì nhờ nấu vàng thành cục mà Nhã từng được giải nguy cho hắn.

Theo đó, vào tháng 7/2007, sau khi đột nhập vào một tiệm vàng ở Kiên Giang và lấy được 60 lượng vàng, Nhã đem về nấu thành cục, rồi mang lên Sài Gòn bán cho một tiệm vàng quận Thủ Đức. Có lẽ vì gương mặt “đại ca” của Nhã nên chủ tiệm vàng này nghi ngờ. Một mặt chủ tiệm vàng giả vờ thử vàng để kéo dài thời gian, mặc khác gọi điện báo công an đến bắt giữ Nhã.



Án chung thân cho gã siêu trộm

Khi làm việc với Nhã, Công an đã không tìm ra được dấu vết trên cục vàng nên phải thả hắn về. Ngoài ra, để che mắt mọi người còn thành lập 2 công ty đầu tư xây dựng do mình làm phó giám đốc. Nhiều người thắc mắc, tại sao Nhã mở 2 công ty mà chỉ “xin” làm phó. Gã siêu trộm giải thích, giám đốc phải ký mọi loại giấy tờ, vì thế tên tuổi có mặt khắp nơi và “bị” nhiều người nhớ tên, để giữ an toàn chỉ nên làm phó. Chính vì mang cái mác phó giám đốc của hai công ty lớn mà Nhã luôn được săn đón như một nhà đầu tư đầy tiềm lực khi đến các địa phương. Nhã đầu tư nhiều vào việc mở các quán ăn chuyên bán cơm, hủ tiếu. Quán cơm của Nhã nằm trên QL 91 (ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) lúc bấy giờ thuộc loại cao cấp và sang nhất ở địa phương.

Chủ quán cà phê Tú Mỹ (nằm cạnh quán cơm của Nhã) cho biết: “Ông ấy về đây cất nhà, mở quán bán cơm ai cũng tưởng là đại gia. Hàng ngày, ông ấy ẩn mình bằng cách đối xử với mọi người ở đây rất tử tế, miễn thấy ai khó khăn là cho tiền. Sau này khi đọc báo, tôi mới biết ông ấy là “siêu trộm” nên rất bất ngờ. Từ đó, nhà cửa, đất đai của ông Nhã cũng tiêu tan”.

Từ những hành vi phạm tội của Nhã “ông trời” TAND tỉnh An Giang đã đưa tuyên phạt Nhã mức án tù chung thân. Thanh phải nhận 12 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.