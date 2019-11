Nhận nhiệm vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tập trung lực lượng, kiên trì đeo bám và triệt xóa thành công tụ điểm bán lẻ, sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn xã Song Phương do Nguyễn Tuấn Anh cầm đầu.

Nỗi đau người mẹ

Một ngày cuối tháng 10, chúng tôi tìm về căn nhà của bà Vương Thị Tâm, nơi chỉ cách đây không lâu là một tụ điểm ma túy gây bức xúc trong dư luận do chính con trai bà dựng nên. Mời chúng tôi vào nhà, nhưng ánh mắt bà Tâm vẫn không giấu được nỗi buồn. Vui làm sao được khi ngôi nhà Tuấn Anh ở và hoạt động phạm tội lại chính là nhà của bà.

Số ma túy được đối tượng giấu trong két sắt

Vì muốn biến nơi này thành tụ điểm sử dụng ma túy, Tuấn Anh đã đuổi vợ, 2 con nhỏ cùng mẹ đẻ mình ra khỏi nhà, đồng thời thay toàn bộ khóa cửa. Trên ban công tầng 2 - 3, đối tượng thuê thợ hàn kín bằng song sắt kiên cố, đồng thời lắp camera xung quanh để cảnh giới, quan sát. Ấy vậy mà đã nhiều lần Tuấn Anh “ngáo đá” còn đòi giết bà Tâm khiến người mẹ khốn khổ phải làm đơn đề nghị công an cho gã… đi tù.

Bà Tâm bảo, từ nhỏ Tuấn Anh đã rất nghịch ngợm và khó dạy bảo. Năm 35 tuổi gã đã có 3 tiền án về đủ các tội: Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ, Trộm cắp tài sản... CAH Hoài Đức còn cho biết, gã lưu manh này cũng đang bị điều tra trong một vụ án cố ý gây thương tích. Với bản chất côn đồ, hung hãn, nhiều lần Tuấn Anh đã sử dụng vũ khí đe dọa, gây thương tích cho người thân trong gia đình và những người dám tố giác mình. Thậm chí, gã còn mua bán, tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nhà...



Theo nguồn tin trinh sát, Tuấn Anh có quan hệ rất phức tạp, thường xuyên tụ tập những đối tượng nghiện về nơi ở của mình để sử dụng ma túy và lúc nào cũng có vài tên đàn em sẵn sàng bảo vệ. Trước tính chất, mức độ, thủ đoạn phạm tội của Nguyễn Tuấn Anh, CAH Hoài Đức đã xác lập chuyên án đấu tranh với đối tượng.

Đột nhập hang ổ ma túy

Trung tá Lê Đức Hùng - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, Tuấn Anh là một kẻ khá xảo quyệt khi chỉ bán ma túy cho những đối tượng quen biết. Khách mua ma túy thường phải gọi điện trước và đều sử dụng tiếng lóng. Ngay cả các tin nhắn cũng thể hiện Tuấn Anh có nhiều thủ đoạn trong việc ứng phó với cơ quan công an.

Nguyễn Tuấn Anh tại thời điểm bị bắt

Do ảnh hưởng từ việc sử dụng ma túy “đá” nên Tuấn Anh luôn nghi ngờ tất cả mọi người. Do lúc nào cũng nghĩ có người muốn đầu độc mình nên đối tượng chỉ uống nước đóng chai còn nguyên niêm phong. Trải qua gần 3 tháng trinh sát, thu thập tài liệu, ngày 12-8, trinh sát nắm được Tuấn Anh vừa lấy một lượng ma túy về cất giấu tại nhà nên quyết định phá án.

Ngày 13-8-2019, 5 tổ công tác được lệnh đón lõng, bắt tất cả các đối tượng nghiện đến nhà Tuấn Anh mua hàng. Việc này được đảm bảo bí mật đến mức “ông chủ quán ma túy đá” không hề hay biết. Tại cơ quan công an, những con nghiện đều khai nhận hết các hành vi mua bán của mình với Tuấn Anh. Đến 5h30 ngày 14-8, tổ trinh sát trực tiếp “cắm chốt” gần hang ổ của đối tượng báo ra: “Tuấn Anh đã ra khỏi nhà, đối tượng đi giày, mặc quần bò, cởi trần và đội mũ cối”. Lập tức, một tổ trinh sát ập vào nhà đối tượng khống chế toàn bộ nhóm đàn em thân tín và đọc lệnh khám xét khẩn cấp. Tổ còn lại do Trung tá Lê Đức Hùng chỉ huy bám sát Tuấn Anh và bắt gọn hắn ta tại khu vực chợ dân sinh thôn 1, xã Song Phương.

Dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá trong nhà Tuấn Anh bị cơ quan công an thu giữ

Kết quả khám xét nơi ở của Tuấn Anh, cơ quan công an đã thu giữ 65,058g ma túy Methamphetamine; 7,397g ma túy Ketamine cùng gần 40 triệu đồng. Trên căn phòng tầng 2 còn có 2 dàn loa công suất lớn, 1 máy chiếu, 1 laptop, 100 bộ dụng cụ gồm coóng thủy tinh, bình ga mini, ống hút nhựa, đèn chớp để Tuấn Anh và các con nghiện sử dụng ma túy tổng hợp bay lắc. Cơ quan công an cũng thu giữ 2 đầu máy, ổ cứng camera ghi hình, 10 mắt camera, 2 ống nhòm hồng ngoại, 2 camera hồng ngoại wifi do Tuấn Anh lắp đặt khắp nơi nhằm đối phó với cơ quan công an. Đó là chưa kể đến cả đống dao kiếm, dùi cui điện mà đối tượng giấu sẵn quanh nhà để chống trả lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.

Căn nhà được đối tượng biến thành tụ điểm mua bán và sử dụng ma túy

Miền quê trở lại yên bình

Khi các tổ công tác bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh, hàng trăm người dân xã Song Phương đã đổ ra 2 bên đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, trong đó có cả những người là họ hàng của chính đối tượng. Miền quê đã trở lại yên bình. Thượng tá Nguyễn Văn Mây - Phó trưởng CAH Hoài Đức, Trưởng ban chuyên án chia sẻ: “Khi những tin báo của người dân về tụ điểm ma túy này gửi đến CAH, chúng tôi chỉ muốn triệt phá ngay lập tức. Nhưng muốn bắt được đối tượng xảo quyệt và lưu manh này cần phải củng cố đầy đủ chứng cứ, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh cũng như lực lượng tham gia chuyên án”.

Nơi Tuấn Anh lập tụ điểm mua bán ma túy là một căn nhà có mặt đường rộng, phía trước và sau đều trống trải nên rất khó áp sát mà không bị phát hiện. Nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng, các CBCS tham gia chuyên án đã bắt giữ được đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thượng tá Nguyễn Văn Mây nhìn nhận: “Muốn đạt hiệu quả cao trong điều tra chuyên án, nhất thiết phải thực hiện đúng quy trình, vừa tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa sáng tạo linh hoạt trong chỉ đạo điều tra, phá án. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất là được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trong quá trình trinh sát tại địa bàn”.