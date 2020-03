Núp dưới danh nghĩa đội bốc xếp, vận chuyển hàng hóa, thực chất đây là những tên lưu manh sừng sỏ cầm đầu các băng nhóm "xã hội đen" ngang nhiên lộng hành, bắt nạt và chèn ép dân lành buôn bán.

Thậm tệ hơn, chúng đã xâm phạm chỗ ở, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và tiến hành hàng chục vụ đâm thuê chém mướn, gây thương tích cho người dân vô tội.

Trong khi Khánh "Trắng" là một sát thủ máu lạnh đội lốt một ông đội trưởng bốc xếp có vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm và làm nhiều công tác từ thiện để che mắt thiên hạ, thì Phúc "Bồ" (tức Nguyễn Thị Phúc) lại là một người đàn bà "hung dữ", bặm trợn, cầm đầu băng nhóm "xã hội đen". Sau đó, Khánh bị tử hình, còn Phúc phải thụ án 11 năm tù.

Năm 2002, Nguyễn Thị Phúc được ra tù trước thời hạn, “rửa tay gác kiếm”, mở cửa hàng kinh doanh điện thoại và mỹ phẩm tại nhà nhưng lại liên tục bị tai biến mạch máu não, bị bại liệt, thần kinh nặng. Sau ba lần tai biến, Phúc “Bồ” được đưa vào trại dưỡng lão và qua đời năm 2016.

Khi bà trùm Phúc "Bồ" còn vùng vẫy dọc ngang, đưa người tình võ sĩ quyền Anh của mình vào làm đội trưởng bốc xếp để dễ bề quản lý đàn em, cũng như kình địch với băng Khánh “Trắng”, người chồng bị ghẻ lạnh của Phúc đã sớm sa chân vào làn khói trắng, lôi theo cả hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tới lúc Phúc "Bồ" đau ốm nằm liệt giường, người chồng cùng hai đứa con trai nghiện ngập thừa cơ vác hết tài sản trong nhà đi mua ma túy , Phúc "Bồ" thành một người đàn bà bất hạnh khi bị chồng con bỏ đói khát ở trong ngôi nhà gần như hoang tàn ở phố Trần Khát Chân.

Nguyễn Tuấn Anh (trái) và Trần Tuấn Hùng

Và như một lẽ tất yếu, sinh trưởng trong môi trường gia đình như thế, cuộc đời của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1978, trú phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), con trai Phúc “Bồ” cũng sớm bị nhuộm đen.

Thông thường, với một kẻ từ nhỏ đã sống với những cơn nghiện vật vã mỗi ngày, thì việc dính vào làm ăn phi pháp, trộm cướp hay mua bán, vận chuyển ma túy để kiếm tiền nuôi những cơn nghiện ngày càng tăng là điều khó tránh khỏi. Nguyễn Tuấn Anh cũng không phải là một ngoại lệ.

Tuấn Anh có mối quan hệ đặc biệt thân tình với Trần Tuấn Hùng (SN 1963, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), kẻ cũng nghiện ma túy khá nặng. Hùng chính là một trong số những đàn em có khá nhiều ân tình của Phúc “Bồ”- mẹ Tuấn Anh. Có lẽ chính vì vậy mà Tuấn Anh luôn coi Hùng là người thân của mình, sẵn sàng có mặt trong những phi vụ làm ăn của Hùng.

Nhưng gieo gió ắt gặt bão. Khoảng giữa năm 2018, Trần Tuấn Hùng được một đối tượng tên Sơn thuê vận chuyển “hàng” từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng.

Như nhiều chuyến hàng quan trọng khác, những tay trùm ma túy thường không quên giao cho “người vận chuyển” một loại vũ khí quân dụng để sử dụng trong quá trình áp tải ma túy. Hùng được Sơn đưa cho khẩu súng K59 cùng 11 viên đạn.

Ngày 27-7, thực hiện “đơn hàng”, Tuấn Anh và Trần Tuấn Hùng đã thay biển số cho chiếc xe ô tô hiệu KIA màu trắng của Hùng rồi đi thẳng vào Nghệ An lấy hàng. Suốt hàng trăm km từ Hà Nội về đến Nghệ An, hai kẻ cáo già liên tục tung hỏa mù nhằm cắt đứt sự đeo bám của các phương tiện lạ mà chúng nghi là Công an đang bám theo; lúc đi nhanh, khi lại chậm như rùa bò để thăm dò. Thậm chí, có những đường đôi, chúng còn đi ngược chiều nhằm thử kiểm tra xem có “đuôi” bám theo phía sau hay không.

Tuy nhiên, chúng không hề biết rằng, nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát CAQ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đến 22h đêm, khi vừa giảm tốc độ qua Trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ, chúng đã bị hàng chục CBCS đồng loạt ập tới bao vây.

Biết bị mật phục, Hùng và Tuấn Anh kiên quyết cố thủ trong xe nhưng đã bị các trinh sát dùng búa đập vỡ cửa kính xe ô tô. Sau cơn choáng váng, bất ngờ bởi tiếng nổ lớn khi cửa xe bị đập vỡ, Hùng lập tức rút khẩu súng K59 định “một sống, một chết”. Song, y nhanh chóng phải thúc thủ bởi đòn quyết định nhanh như chớp của các trinh sát. Hơn 8kg ma túy đá, gần 12.000 viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59, 11 viên đạn và nhiều tang vật khác đã bị cơ quan Công an thu giữ quả tang.

Ngày 25-2-2020, với việc vận chuyển lượng lớn ma túy, Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Tuấn Anh đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử lưu động tại Trại tạm giam số 1 và cùng bị tuyên phạt mức án tử hình.