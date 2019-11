Năm 1999, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận nhận tin báo tại nhà ông Huỳnh Phúc (phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết) xảy ra vụ giết người, cướp tài sản rất nghiêm trọng, nạn nhân là bà Phạm Thị Ngọc Lanh - mẹ vợ ông Phúc. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự và Pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.



Tại hiện trường, cơ quan điều tra không thu được vật chứng gì quan trọng, chỉ có những vết máu trong phòng ngủ của Dương Thị Thanh (cháu bà Lanh) - người phát hiện vụ án và trình báo công an - là khả nghi. Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do đa vết thương ở vùng bụng, ngực... bởi nhiều nhát dao đâm; ngoài ra còn có vết cắn có hình dấu răng trên vai phải bà Lanh.

Chiều cùng ngày, vụ án hình sự được khởi tố điều tra. Ban chuyên án được thành lập. Nhận định hung thủ có nhiều khả năng là người thân trong gia đình, Ban chuyên án chỉ đạo lực lượng điều tra tập trung làm rõ các dấu hiệu bất minh của những người thân trong gia đình.

Dương Thị Thanh - người đầu tiên phát hiện và trình báo sự việc khai: khoảng 2 giờ sáng 18-8, khi dậy đi vệ sinh, phát hiện cửa hông nhà bị mở và không thấy xe Dream trong nhà nên gọi bà Lanh, nhưng không thấy trả lời.

Thanh ra cửa thấy xe máy, tivi, đầu đĩa CD để ngoài hiên. Khi quay vào thì thấy một người đàn ông tóc đầu đinh, tay cầm vật gì không rõ chạy vụt qua, cách Thanh khoảng 20 mét. Người đàn ông này trông quen quen, có thể đã gặp tại nhà ông Phúc.

Những lời khai của Thanh đã được điều tra viên và trinh sát thẩm tra kỹ, thấy nhiều điểm không hợp lý, có thể nói là khá mâu thuẫn.

Mở rộng diện xác minh các mối quan hệ của Thanh, cơ quan điều tra nhận thấy Thanh có quan hệ khá rộng, có ít nhất 50 người ở trong và ngoài tỉnh là mối quen thân. Lần từng mối một trong số 50 người ấy, trinh sát đã tìm ra được 2 nhân vật giúp nút thắt vụ án được mở, đó là Hồng và Bích - đôi bạn thân của Thanh.

Cả hai khai: khoảng 22 giờ ngày 16-8 đến nhà thì Thanh mở cửa sổ để nhảy vào, sau đó đưa xe đạp qua cửa sổ rồi cả ba cùng đi chơi đến hơn 23 giờ Thanh về nhà. Tối hôm sau, Bích đi xe máy tới rủ Thanh đi chơi, Thanh không đi vì hôm qua đi chơi về bị bà Lanh la mắng.

Phải chăng vì bị la mắng mà Thanh tức giận đến mức giết chết bà Lanh, còn việc cướp tài sản chỉ là hành vi nhất thời sau đó? Vết máu trong phòng ngủ của Thanh đã phần nào cho thấy sự liên can của đối tượng với cái chết của bà Lanh. Nhận định này là có cơ sở.

Tuy nhiên khi các điều tra viên làm việc, Thanh khẳng định mình không liên quan. Lý giải về vết máu trong phòng ngủ của mình, Thanh cho rằng do khi phát hiện bà Lanh chết, quá hoảng loạn, chạy tới chạy lui nên có lẽ bị dính máu. Sau 24 tiếng đồng hồ, cơ quan điều tra cho Thanh về và tiếp tục theo dõi.

Điều hết sức bất ngờ là ngày 20-9, Công an TP.Phan Thiết bắt giữ Trần Quảng về hành vi trộm cắp tài sản công dân. Trong những ngày ở nhà tạm giữ, Quảng tâm sự với các can phạm là đã giết bà Ngọc Lanh và cướp tài sản của ông Phúc. Lời thú nhận của Quảng được các bị can báo cho cán bộ trại.

Nguồn tin sốt dẻo này được báo về Ban chuyên án. Các điều tra viên đang phục vụ chuyên án khẩn trương phối hợp cùng điều tra viên Công an TP.Phan Thiết đấu tranh với Quảng. Trước các sĩ quan điều tra dạn dày kinh nghiệm, Quảng không chứng minh được hành vi giết người , cướp tài sản như thế nào. Những lời khai của y đều không khớp với hiện trường vụ án, đặc biệt là cướp những gì thì Quảng khai trật lất.

- Anh biết giết người, cướp tài sản là tội tử không? Cán bộ điều tra hỏi. Những lời khai của anh chứng tỏ anh không liên quan vụ giết cướp. Tại sao anh lại nhận?

- Dạ, thật tình tôi không liên quan vụ giết cướp đó. Tôi đã từng nghe kể về vụ án "kẻ đốt đền" ngày xưa, thấy hay hay nên kể lại cho mấy thằng bạn tù nghe. Thấy tụi nó thích thú và có vẻ ngưỡng mộ kẻ đốt đền nên tôi muốn gây thanh thế bằng cách "nổ" cho tụi nó ớn. Ai ngờ tụi nó thưa lại với công an. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các anh.

Trở lại nghi can Dương Thị Thanh, ngày 11-11-1999, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận giám định vết cắn trên vai bà Lanh có khả năng do đối tượng gây ra. Kết luận trên cộng với những nghi vấn trước đó đã đưa Thanh trở lại nhà giam vào ngày 16-11, khi lệnh bắt tạm giam được Viện Kiểm sát phê chuẩn. Tuy nhiên, Thanh vẫn một mực kêu oan.

Các điều tra viên tra hỏi, cuối cùng đuối lý Thanh buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng chỉ nhận tội giết bà Lanh, không nhận tội cướp tài sản. Các sĩ quan điều tra lại "tâm sự" để Thanh hiểu ra vấn đề và thừa nhận có lấy hộp đựng tiền của ông Phúc đem chôn ở góc sân. Hộp đựng tiền được thu hồi ngay sau đó.

Về nguyên nhân giết bà Lanh, do biết chuyện Thanh mở cửa sổ lấy xe đạp đi chơi nên bà Lanh la rầy và dọa sẽ mách với ba má Thanh. Vì thế Thanh vào phòng ngủ bà Lanh xin lỗi, năn nỉ đừng mách chuyện nhưng bà Lanh không chịu và nằm úp mặt vào tường. Thanh bỏ về phòng mình nằm suy nghĩ và nảy ý định giết bà Lanh để diệt khẩu.

Lập tức, Thanh ra phòng ăn lấy dao đâm bà Lanh. Nạn nhân vùng vẫy, nắm tóc Thanh làm rơi con dao xuống đất. Thanh cắn vào vai thì bà Lanh buông tay. Sau đó, Thanh sát hại bà Lanh. Nhặt con dao rửa sạch máu rồi để vào vị trí cũ, Thanh dắt xe đạp, xe máy, đưa tivi, đầu từ, dàn dĩa CD ra để ngoài hiên nhằm tạo hiện trường giả vụ cướp; đồng thời giật bung cánh tủ áo lấy hộp tiền đem chôn ở góc sân. Sau khi hoàn thành hành vi giết người, cướp tài sản và dựng hiện trường giả, Thanh vào ôm bà Lanh khóc lóc và kêu cứu.

Hành động giả nhân giả nghĩa của kẻ bất nhân Dương Thị Thanh đã bị các sĩ quan điều tra dạn dày kinh nghiệm vạch trần sau 60 ngày truy xét.

* Tên nhân vật đã thay đổi