Lộ tình tiết hàng loạt nữ sinh Hải Phòng bỗng dưng... mất tích

Bám theo thông tin bạn bè của cháu bé cung cấp, cơ quan Công an đã xác minh và được biết con gái anh K. bỏ đi cùng một nam thanh niên nhà ở trên địa bàn quận Kiến An, cùng TP Hải Phòng. Nhanh chóng kết hợp với đơn vị sở tại, Công an đã điều tra xác định được đối tượng có tên Tuấn.