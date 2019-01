Ly kỳ vụ tờ vé số trúng độc đắc ở Cà Mau

Ban đầu ông Dữ tố ra công an

Trước khi tòa dân sự giải quyết thì ông Dữ có đơn tố cáo vợ chồng ông Hậu đến công an. Sau khi xác minh, ngày 29/9/2017, Công an TP Cà Mau đã có báo cáo cho công an tỉnh.

Theo đó, qua xác minh ban đầu cho thấy tờ vé số thuộc sở hữu của ông Dữ và vụ việc có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do số tiền là 2 tỷ đồng nên hồ sơ được chuyển lên cho công an tỉnh. Tuy nhiên, sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận đây là vụ việc dân sự và sau đó đã chuyển hồ sơ sang TAND TP Cà Mau giải quyết.