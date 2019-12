Ở độ tuổi gần lục tuần, bị cáo Nguyễn Văn Hùng vẫn tỏ ra là người đào hoa, có sức hấp dẫn phụ nữ với mái tóc bồng bềnh, giọng nói trầm ấm. Nhưng ẩn phía sau vẻ ngoài lôi cuốn đó, Hùng lại là một Sở Khanh chuyên lừa tình, cướp tiền của người yêu.



Câu chuyện Hùng khai trước Tòa khiến nhiều người không khỏi ngao ngán cho một lối sống dễ dãi, buông thả…

Cho đến trước ngày bơ vơ đứng trước vành móng ngựa về tội “Cướp tài sản” của người tình, Nguyễn Văn Hùng cũng từng có một mái ấm hạnh phúc với công việc ổn định. Bình thường, Hùng là một người đàn ông hiền lành nhưng hễ có chút men rượu, Hùng lại nổi máu trăng hoa, thích tán tỉnh phụ nữ. Vợ Hùng nhiều lần khuyên can chồng nhưng Hùng vẫn chứng nào tật nấy khiến gia đình rơi vào cảnh tan nát.

Sống cảnh độc thân, được bao nhiêu tài sản, Hùng đều bán hết lấy tiền ăn chơi, cung phụng cho các người tình. Một trong những phụ nữ lọt vào tầm ngắm của Hùng là chị Trần Thị Phượng. Sau vài tháng tán tỉnh, Hùng đã chinh phục được “người đẹp”, cả hai đã nhiều lần hẹn hò tại các nhà nghỉ.

Một đêm cuối tháng 8-2011, Hùng tổ chức ăn nhậu với bạn bè. Có chút hơi men nhưng trong túi lại cạn tiền, Hùng chợt nhớ đến người tình trẻ đẹp với những sợi dây chuyền vàng thường lủng lẳng bên người. Không chút do dự, Hùng bấm điện thoại cho chị Phượng, lấy lý do nhớ nhung, yêu thương để muốn được cùng ra nhà nghỉ tâm sự.

Trước khi lên đường, Hùng với tay lấy con dao nhọn giấu dưới yên xe để “xử” người tình nếu có biến. Chị Phượng không mảy may nghi ngờ, nghĩ rằng Hùng có nhớ thương mới gọi điện tâm sự trong lúc đêm hôm.

Sau những lời có cánh dành cho người tình, Hùng và chị Phương lao vào nhau nhưng chỉ khác là lần này phía dưới tấm nệm, Hùng đã thủ sẵn dao nhọn chờ cơ hội thuận tiện sẽ ra tay. Chị Phượng hạnh phúc trong vòng tay Hùng. Đang thiu thiu ngủ sau phút mặn nồng, chị Phượng chợt bừng tỉnh khi có cảm giác ai đó đang lột chiếc nhẫn vàng đang đeo.

Chị Phượng nhận ra bộ mặt thật của người tình nên hoảng hốt hô “Cướp” để kêu cứu. Thấy hành vi bại lộ, bản chất đã phơi bày, Hùng chồm dậy thò tay lấy dao tấn công liên tiếp vào cơ thể người tình.

Thật may cho chị Phượng, những người trong nhà nghỉ nghe tiếng kêu cứu đã xông vào. Hùng nhận thấy tình thế nguy ngập nên liền tung cửa phòng, phóng ra ngoài tẩu thoát. Do được cấp cứu kịp thời nên chị Phượng thoát chết. Biết rằng khó thoát tội nên Hùng đã đến cơ quan Công an đầu thú sau hai ngày gây tội ác.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Hùng không nhận tội và cố tình lái câu chuyện đi theo một hướng khác. Theo Hùng khai, chính chị Phượng là người đã lừa tiền bị cáo. Hành vi đâm chị Phượng còn bắt nguồn từ việc Hùng ghen tuông, nghĩ rằng người tình “bắt cá hai tay” nên trong lúc có men rượu mới nông nổi gây án.

Ngoài ra, Hùng cho rằng chị Phượng xuất thân cũng nghèo, làm gì có tài sản để bị cáo cướp(?!) “Có thể do cô ấy còn hận bị cáo nên mới vu oan”, Hùng lập luận. HĐXX bác bỏ những lời khai kêu oan của Hùng vì những tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ buộc tội bị cáo.

Trong khi Hùng tỏ thái độ căm hận người tình thì chính chị Phượng lại có những lời khoan dung, xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Hùng sớm được trở về làm lại cuộc đời. Chị cũng tỏ ra ân hận vì chính sự dễ dãi trong tình cảm khiến mình phải trả một cái giá quá đắt.

Đây cũng là bài học cho nhiều người.

Với tính chất mức độ của hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 13 năm tù. Sau phiên tòa, Hùng cúi đầu bước về chiếc xe tù, bỏ lại phía sau những ánh mắt ngao ngán của người thân và ở một góc xa, chị Phượng lặng lẽ ra về như muốn nhanh chóng khép lại một chương đen tối của cuộc đời…