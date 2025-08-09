HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Các đoàn nhạc tham gia Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 lần lượt diễu hành và trình diễn quanh hồ Gươm, vừa uy nghiêm vừa rực rỡ sắc màu.

Sáng 9-8, tại thủ đô Hà Nội, Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì chính thức khai mạc, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025).

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm- Ảnh 1.

Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay 9-8 và ngày mai 10-8

Việt Nam tham dự với 2 đoàn nhạc, gồm: Đoàn nhạc Bộ Công an và đoàn nhạc Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, nhạc hội năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc quốc tế thuộc 7 quốc gia: đoàn nhạc Bộ Công an Lào; đoàn nhạc Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga; đoàn nhạc Vệ binh quốc gia Liên bang Nga; đoàn Trống hội Nhật Bản; đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản); đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc); đoàn Quân nhạc Campuchia; đoàn nhạc Cảnh sát quốc gia Algeria và đoàn nhạc Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út.

Đúng 8 giờ sáng, chương trình bắt đầu khai mạc. Các đoàn nhạc lần lượt diễu hành và trình diễn quanh hồ Gươm, vừa uy nghiêm vừa rực rỡ sắc màu. Âm thanh hùng tráng hòa cùng tiếng reo hò, tràng pháo tay của hàng ngàn khán giả khiến bầu không khí trở nên sôi động và đầy cảm xúc.

Sân khấu chính tại quảng trường Lý Thái Tổ không chỉ vang lên những bản nhạc sôi động, mà còn là nơi gắn kết tình bạn giữa các quốc gia. Mỗi tiết mục, mỗi bước diễu hành đều gửi đi thông điệp về hòa bình, hợp tác và cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự cho mọi người.

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm- Ảnh 2.

Kỵ binh thuộc lực lượng công an tham gia diễu hành

Nhạc hội không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, thể hiện tinh thần sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việc tổ chức Đại nhạc hội cũng khẳng định vai trò, vị thế của Bộ Công an nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác giữa lực lượng cảnh sát các quốc gia trên thế giới.

Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay 9-8 và ngày mai 10-8, hứa hẹn mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc, tạo dấu ấn khó quên đối với khán giả Thủ đô và bạn bè quốc tế.

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm- Ảnh 3.

Có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia.

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm- Ảnh 4.

Chủ nhà Việt Nam có 2 đoàn tham gia

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm- Ảnh 5.

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm- Ảnh 6.

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm- Ảnh 7.

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm- Ảnh 8.

Rất đông người dân hào hứng xem các màn biểu diễn

đại nhạc hội cảnh sát thế giới công an nhân dân cảnh sát hồ gươm
