Kỳ Duyên - Minh Khắc đến "Miss & Mister Supranational 2025"

Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên và Á vương - MC Minh Khắc là người đẹp và nam vương Việt Nam tham dự cuộc thi "Miss & Mister Supranational" (cuộc thi Hoa hậu và Nam vương siêu quốc gia) 2025, diễn ra tại Ba Lan vào cuối tháng 6 này.

Trước đó, nam vương Hà Quang Trung - người được chọn chính thức - đã có quá trình huấn luyện nghiêm túc, thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, Hà Quang Trung không may gặp phải chấn thương ở chân. Sau khi hội chẩn với bác sĩ và đánh giá tình hình sức khỏe, đơn vị giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam đã quyết định thay Hà Quang Trung bằng Minh Khắc.

Minh Khắc từng là Á quân "The Next Gentleman" và Á vương "Man of The Year 2022", được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hình thể ấn tượng và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Minh Khắc là một trong những gương mặt nổi bật và đa tài của làng giải trí Việt Nam. Anh là người mẫu, influencer (người tạo ảnh hưởng), nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân và đặc biệt là một trong những MC nam "đắt show" nhất hiện nay. Sở hữu chiều cao 1m83 với phong cách lịch lãm, Minh Khắc là gương mặt quen thuộc ở sàn diễn thời trang.

Minh Khắc được thay thế vào phút chót khi người được chọn gặp chấn thương trong quá trình tập luyện

Nam thần Minh Khắc sinh năm 1992 này được ghi nhận là một trong những người ảnh hưởng nam nổi bật nhất của thế hệ mình tại Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Minh Khắc nhận được lời mời tham gia "Mister Supranational 2025" từ ông Phạm Duy Khánh, người giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam.

Trước đó, anh từng từ chối lời mời hồi đầu năm vì vấn đề lịch trình. Dù chỉ còn 2 tuần để chuẩn bị, Minh Khắc vẫn quyết định tham gia cuộc thi vì "bản thân vẫn còn đủ nhiệt huyết và ý chí chiến đấu để một lần nữa bước ra đấu trường quốc tế" - anh nói.

Võ Cao Kỳ Duyên đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế này

Trong khi đó, Võ Cao Kỳ Duyên là Hoa hậu "Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024". Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cao 1m75, số đo hình thể 84-60-97cm. Thời gian qua, Hoa hậu Kỳ Duyên có chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi "Miss Supranational 2025". Cô hoàn thiện khả năng catwalk, ứng xử, trình độ tiếng Anh và siết hình thể.

Kỳ Duyên và Minh Khắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên dấu ấn mới, lan tỏa hình ảnh người Việt Nam hiện đại, tự tin và đầy cảm hứng tại đấu trường quốc tế "Miss & Mister Supranational 2025". Chung kết "Miss Supranational" và "Mister Supranational" năm nay sẽ lần lượt diễn ra ngày 27-6 và 28- 6 tại Ba Lan.