Hoa hậu Quế Anh với trang phục bikini nóng bỏng

Ngày 13-10, người đẹp Việt- Quế Anh- đã có phần thi swimsuit (áo tắm) - một trong những phần hấp dẫn và được fan sắc đẹp trông chờ nhất trong chuỗi nội dung của cuộc thi nhan sắc Miss Grand international 2024 (MGI), diễn ra trên du thuyền tại thành phố Pattaya (Thái Lan).



Dẫu trình diễn dưới thời tiết nóng bức, Quế Anh vẫn giữ được sự rạng rỡ, tươi mới đúng với tinh thần của vòng thi áo tắm. Trước đó vài giờ, người đẹp đăng tải bộ hình bikini nóng bỏng được thực hiện trước khi lên đường chinh chiến. Trả lời truyền thông từ Thái Lan, Quế Anh cho biết cô rất hào hứng cho những phần thi quan trọng tại Miss Grand International 2024, trong đó có vòng Swimsuit: "Tôi có chút lo lắng nhưng đã sẵn sàng để thể hiện hết mình trên sân khấu, mong khán giả ủng hộ Quế Anh trong phần thi Swimsuit và cả chặng hành trình sắp tới".

Trước vòng swimsuit, Quế Anh đã hoàn thành khá tốt phần thi Grand Voice Award hôm 9-10. Hai tiết mục "Like That" và "Everytime We Touch" hết mình giúp cô nàng tỏa sáng, ghi tên mình vào Top 15 xuất sắc, tiếp tục có cơ hội thể hiện mình để chinh phục vị trí cao hơn. Người đẹp sinh năm 2001 cho thấy khả năng catwalk cải thiện từng ngày. Màn xuất hiện của Quế Anh được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về nhiều sự quan tâm từ khán giả Việt và quốc tế.

Quế Anh "slay" hết cỡ

Trên fanpage, Quế Anh nhiệt tình tương tác với khán giả bằng việc liên tục cập nhật hình ảnh từ cuộc thi. Những ngày qua, cô cùng các thí sinh MGI có cơ hội khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng ở Thái Lan. Người đẹp trực tiếp trải nghiệm, hoà mình với văn hóa bản địa đặc sắc. Dù lịch trình dày đặc, Quế Anh vẫn duy trì tinh thần, năng lượng tích cực và tươi tắn.

Quế Anh tự tin tại MGI

Suốt hành trình dự thi, Quế Anh cho biết cô tự nhắc nhở bản thân phải kỹ lưỡng và chỉn chu. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu GenZ mong muốn mang đến hình ảnh chuyên nghiệp nhất có thể để gửi đến khán giả Việt Nam.

Song song đó, Quế Anh luôn lắng nghe ý kiến của người hâm mộ. Cô quyết tâm thay đổi từng ngày, mong rằng có thể tiếp nối thành tích ấn tượng của các đại diện trước đó của Việt Nam như Hoa hậu Thùy Tiên, Thiên Ân hay Lê Hoàng Phương.