Người lao động News

Thời sự Chính trị

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM: Nộp hồ sơ ở đâu, từ khi nào?

PHAN ANH

(NLĐO)- Từ ngày 15-12-2025, TPHCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VXI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa có thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo đó, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 40/2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hồ sơ gồm: đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (theo mẫu số 01/HĐBC-QH); sơ yếu lý lịch đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (theo mẫu số 02/HĐBC-QH) có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú.

Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (theo mẫu số 03/HĐBC-QH); bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội (theo mẫu số 09/HĐBC).

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM: Nộp hồ sơ ở đâu, từ khi nào? - Ảnh 1.

Hội nghị hiệp thương lần thứ I, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 hôm 8-12

Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 2 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 40/2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hồ sơ gồm: đơn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 (theo mẫu số 05/HĐBC-HĐND); sơ yếu lý lịch đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND), có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú.

Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (theo mẫu 07/HĐBC-HĐND); bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (theo mẫu số 09/HĐBC).

Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 2 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử

Người ứng cử thực hiện việc kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo hướng dẫn đối với các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết 40. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành.

Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử. File điện tử các mẫu văn bản trong công tác bầu cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: https://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn.

Ảnh của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

Nơi khám sức khỏe tại bệnh viện hạng I của thành phố

Về giấy chứng nhận sức khỏe, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố không chuyên trách (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử): trong hồ sơ ứng cử không phải nộp kèm theo giấy khám sức khỏe.

Đối với người được giới thiệu ứng cử để làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách: trong hồ sơ ứng cử phải nộp kèm theo giấy khám sức khỏe kết luận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng tính đến tháng 3-2026.

Nơi khám sức khỏe tại bệnh viện hạng I của thành phố (Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ) hoặc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử thành phố.

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố thì nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử thành phố.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố trước khi nộp hồ sơ ứng cử theo khoản 1, khoản 2 nêu trên cần khai đơn ứng cử và tiểu sử tóm tắt trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hôm 8-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM là 55 người; số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là 220 người.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

1. Đơn vị tiếp nhận: Ủy ban bầu cử TPHCM

2. Địa chỉ tiếp nhận: Sở Nội vụ TPHCM, số 159 đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM; số điện thoại: (028) 3.8292.248; số Fax: (028) 3.8231.489; Email: snv@tphcm.gov.vn

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 15-12-2025 và kết thúc vào 17 giờ ngày 1-2-2026.

Riêng Thứ bảy, ngày 31-1-2026 và Chủ nhật, ngày 1-2-2026, Tiểu ban Nhân sự của Ủy ban bầu cử TPHCM cử người trực tiếp để nhận hồ sơ ứng cử.


