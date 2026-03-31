Thời sự Chính trị

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, nhân sự

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Với dự kiến 11 ngày làm việc, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự và nhiều nội dung quan trọng

Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức sáng 31-3, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là công tác tổ chức, nhân sự.

Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI xem xét công tác tổ chức bộ máy , nhân sự - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng (ảnh minh họa)

Kỳ họp thứ Nhất họp phiên trù bị vào chiều ngày 5-4, khai mạc vào sáng ngày 6-4 và dự kiến bế mạc vào ngày 24-4. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, chia thành 2 (đợt 1, từ ngày 6-4 đến ngày 11-4; đợt 2, từ ngày 20-4 đến ngày 24-4). Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 11 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 1 ngày thứ Bảy (11-4).

Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là 8 ngày để các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình Quốc hội; nghiên cứu, chỉnh lý các nội dung trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và gửi đại biểu Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua.

Theo chương trình dự kiến, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: Các luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp, bao gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Đối với một số nội dung quan trọng, cấp bách khác để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của Đảng, trường hợp cơ quan trình chuẩn bị kịp hồ sơ, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung vào đợt 2 của Kỳ họp (nếu đủ điều kiện).

Ông Nguyễn Văn Hiển cũng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét, trang trọng về phiên khai mạc Kỳ họp, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Kỳ họp, tuyên truyền về những đổi mới trong cách thức tiến hành Kỳ họp, đặc biệt là phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm; phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn; Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng bầu cử quốc gia…

