Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6-4-2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6-4-2026

Văn Duẩn

(NLĐOP) - Gặp mặt cán bộ các cơ quan Quốc hội dịp đầu xuân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ năm 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước.

Sáng 23-2, trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Năm 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các đại biểu trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ. Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp mặt đông đủ các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội trong không khí phấn khởi của ngày làm việc đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ.

Qua báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh về tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội tròn 80 tuổi.

"Có thể nói, Tết năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khắp mọi miền đất nước ta đều trong khí thế phấn khởi, hồ hởi, cộng với thời tiết rất đẹp đã tạo cho mùa xuân Bính Ngọ năm 2026 rất vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm"- Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Chủ tịch Quốc hội: Năm 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Khánh

Nhìn lại năm 2025, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh những kết quả mà Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã đạt được. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã làm rất tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 6-4-2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ năm 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải có một chương trình hành động rất cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội: Năm 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Khánh

Ba là, phải chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 6-4-2026.

Bốn là, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban trong những ngày Tết đã học tập và hoàn thành chứng chỉ chương trình Bình dân học vụ số.

"Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, của Văn phòng Quốc hội lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tin liên quan

Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vừa được ban hành.

Cử tri, nhân dân vui mừng trước thành công Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Cử tri kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, sẽ đưa đất nước tiếp tục có những bước tiến vượt bậc.

Nghiên cứu, đề xuất lập hệ thống KPI đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

(NLĐO) - Nghiên cứu, đề xuất thiết lập hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI), bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chủ tịch Quốc hội bầu cử Quốc hội Quốc hội khóa XVI Chủ tịch Quốc hội Trằn Thanh Mẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo