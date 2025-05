Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Ninh Bình bội thu với doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 4-5, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến ngày 4-5) tỉnh Ninh Bình đã đón được trên 700 ngàn lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.000 tỉ đồng.

Khách du lịch tham quan Ninh Bình dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ước đón trên 700.000 lượt khách, tăng 48,9% so với cùng kỳ, trong đó có trên 124.000 lượt khách quốc tế (tăng 112,9% so với năm trước). Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỉ đồng, tăng 43,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024.

Công suất sử dụng phòng trong dịp nghỉ lễ đạt từ 85-90%, số ngày khách lưu trú ước đạt trung bình 2 ngày/khách. Lượng khách tập trung nhiều vào các đêm từ 1-5 đến 3-5 (các tối có chương trình show ca nhạc).

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Ninh Bình tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu bản sắc văn hóa. Với lượng khách tăng trưởng ấn tượng, chuỗi sự kiện đặc sắc và công tác tổ chức chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương tích cực triển khai các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, vui chơi giải trí.

Trong đó, Ninh Bình đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và nghệ thuật nổi bật trong dịp lễ như: Chương trình "Di sản dành cho cuộc sống"; khai mạc "Không gian làng nghề truyền thống Ninh Bình" tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện du lịch, văn hóa đặc sắc của Tuần Du lịch Ninh Bình 2025); chương trình thời trang nghệ thuật "Di sản dành cho cuộc sống".

Festival Nón lá - Việt Nam 2025; chương trình "Gấm vóc Hoa Lư"; trình diễn áo dài trên sông Tràng An; chương trình âm nhạc Melody Show 2025…