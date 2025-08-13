Kỷ nguyên mới hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Thu hút đầu tư theo chiều sâu



Phát biểu trước đại diện hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu của hai nước, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang những ngành mới, tiên tiến và hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.

Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng, cùng với Việt Nam tạo nên "kỳ tích sông Hồng". Những biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác của hai nước trong tương lai, mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hợp tác kinh tế.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết về đầu tư nước ngoài, Việt Nam chuyển từ tư duy "thu hút theo chiều rộng" sang "thu hút theo chiều sâu" có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tăng cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Hàn Quốc. Chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, nguồn cung điện, quỹ đất sạch, thành lập các tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các nhà đầu tư…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn các bộ, ngành phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc, hàng hóa của Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Hai bên cùng thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỉ USD vào năm 2025 và 150 tỉ USD vào năm 2030; tiếp tục tăng cường vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư cho rằng cần đặt nền tảng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, đặc biệt đối với sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh…

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ và khuyến nghị những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số… và đặc biệt là đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Kim Min Seok cùng đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến trao 28 thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực: năng lượng và công nghiệp, tăng trưởng xanh, tài chính - ngân hàng, dịch vụ và du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Hợp tác khoa học - công nghệ là trụ cột quan trọng

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm về khoa học - công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc với sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước. Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức tọa đàm cấp cao nhằm khởi tạo khuôn khổ hợp tác chiến lược chặt chẽ về 3 động lực tăng trưởng then chốt: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về con đường phát triển dựa trên công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ mới nổi và công nghệ lõi; mong muốn các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc lan tỏa công nghệ thông qua việc thiết lập các trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đại biểu phía Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc và chiến lược của Hàn Quốc. Đồng thời, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ của Hàn Quốc đã đề xuất hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển công nghệ thu hồi, sản xuất đất hiếm; hỗ trợ về công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rất coi trọng hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc để tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra "đường tắt" để bắt kịp sự phát triển của thế giới; dành nguồn lực tài chính đáng kể cho nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ, nhằm tạo ra những đột phá; khuyến khích sự kết nối và hợp tác giữa các trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến, công trình nghiên cứu đi vào thực tiễn, sản xuất - kinh doanh.

Tổng Bí thư cho rằng việc chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển là cần thiết và đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc tận dụng lợi thế của mỗi bên nhằm cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Khẳng định hợp tác khoa học - công nghệ được xác định là một trụ cột quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới, Tổng Bí thư tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích bao trùm và bền vững cho hai quốc gia.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Cam kết đồng hành với Việt Nam Chiều 12-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ một số lãnh đạo, chủ tịch, tổng giám đốc của 17 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã, đang và dự kiến đầu tư tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, lãnh đạo các tập đoàn đã trao đổi thẳng thắn, chia sẻ tầm nhìn và kiến tạo mô hình hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai quốc gia trong giai đoạn mới. Đại diện các Tập đoàn Posco, Hyundai Motor, GS, HD Hyundai, Hyosung, Samsung Electronics, LG Display, Daewoo E&C, Lotte đã chia sẻ kết quả hợp tác đầu tư cũng như những dự định đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghệ, dịch vụ, hạ tầng tại Việt Nam; hứa hẹn thúc đẩy các dự án về năng lượng, điện nguyên tử, đất hiếm, khu đô thị, trung tâm thương mại... Đại diện các doanh nghiệp cam kết đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam để cùng phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý kiến đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia thị trường Đông Nam Á; hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia. Việt Nam và Hàn Quốc đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn và chiến lược hơn; tin tưởng với nền tảng tin cậy chính trị, sự bổ sung lẫn nhau về kinh tế và khát vọng phát triển bền vững, doanh nghiệp hai nước sẽ là người dẫn đường đưa quan hệ Việt - Hàn lên tầm cao mới.



