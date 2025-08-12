Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiến vững, tiến xa

Ngày 11-8, tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc với 21 loạt đại bác chào mừng.

Củng cố vững chắc tin cậy chính trị

Tại cuộc hội đàm cấp cao ở Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đã trao đổi tổng thể, chiến lược về tình hình mỗi nước và quan hệ Việt - Hàn. Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc, với nhiều điểm sáng nổi bật của quan hệ Việt - Hàn sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và cùng nhau cụ thể hóa Chương trình Hành động triển khai khuôn khổ ngoại giao cao nhất này.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và đẩy mạnh phối hợp chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao - quốc phòng - an ninh; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kiến tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan, địa phương của hai nước phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là "Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc".

Lãnh đạo hai nước chia sẻ quan điểm chung về việc cùng định hình và triển khai tầm nhìn chiến lược mới cho liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc từ hợp tác dựa trên thị trường sang hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất, phát triển nhân lực chất lượng cao; từ phát triển theo chiều rộng sang theo chiều sâu, ưu tiên chất lượng, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và lợi ích phát triển bền vững dài hạn; đưa liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới, phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai nước trong bối cảnh tình hình mới hiện nay.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương để Việt Nam hướng tới trở thành đối tác kiến tạo giá trị cùng Hàn Quốc trong khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn Việt Nam với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Ảnh: TTXVN

Làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước

Cũng tại hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam, như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh.

Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Việt Nam quan tâm và hỗ trợ để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đầu tư lâu dài tại Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc được tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam. Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng về hợp tác phát triển; cam kết tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô hỗ trợ ODA cho các lĩnh vực Việt Nam quan tâm như cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Khoa học - Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về hợp tác khoa học - công nghệ.Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, phối hợp sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp định hướng phát triển của hai bên.

Vui mừng trước 5 triệu lượt du khách hai nước thăm nhau trong năm 2024, hai nhà lãnh đạo mong muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa hợp tác du lịch.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định tại biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS 1982); đồng thời cho rằng tiến triển trong quan hệ liên Triều và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên là thiết yếu đối với hòa bình, thịnh vượng của không chỉ bán đảo Triều Tiên mà còn của cộng đồng quốc tế.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung chứng kiến việc trao đổi 10 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực hợp tác khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, lao động, giáo dục, địa phương, văn hóa...

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Hội kiến Thủ tướng Kim Min Seok cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận kênh thương mại điện tử Hàn Quốc; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc; xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực để hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập. Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm hợp tác với Việt Nam, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế hai nước thời gian tới.

Phát huy tương đồng, ngày càng gắn kết Chiều 11-8, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm Đại học Yonsei và phát biểu chính sách với chủ đề: "Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển". Tổng Bí thư chia sẻ quan điểm của Việt Nam về thế giới và khu vực với những tác động trực tiếp tới an ninh, phát triển và quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Tuy mới trải qua 33 năm nhưng quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Hai nước trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Khẳng định thanh niên là lực lượng tiên phong, nòng cốt quyết định quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước, Tổng Bí thư mong muốn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc nói chung và Đại học Yonsei nói riêng chính là những "đại sứ thiện chí" của nhân dân Việt Nam, đều khao khát, mong muốn trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển rực rỡ. Tổng Bí thư tin tưởng hai nước Việt - Hàn sẽ phát huy tối đa điểm tương đồng, ngày càng gắn kết và cùng đi đến thành công, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới. Dịp này, giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng Đại học Yonsei, đã trao bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Cùng ngày, tại thủ đô Seoul, phu nhân Tổng Bí thư - bà Ngô Phương Ly - đã có cuộc gặp thân tình với các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Phu nhân gửi đến các chị em những tình cảm ấm áp, thân thương từ quê nhà; nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là máu thịt của dân tộc, luôn theo sát đời sống của bà con xa xứ, trong đó đặc biệt quan tâm tới đời sống của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.



