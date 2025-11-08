HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa: Vững bước vươn xa

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Công ty Yến sào Khánh Hòa suốt hành trình 35 qua đã không ngừng nỗ lực bảo tồn, phát triển và khẳng định thương hiệu yến Việt trên thị trường quốc tế.

Ngày 8-11, Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1989 – 2024), đánh dấu hành trình không ngừng nỗ lực bảo tồn, phát triển và khẳng định thương hiệu yến sào Khánh Hòa nói riêng và yến sào Việt Nam nói chung trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nhà nước Yến sào Khánh Hòa, cho biết 35 năm trước, Công ty được thành lập với trọng trách thiêng liêng là bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên quý giá - Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo và khẳng định thương hiệu yến Việt trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa: Vững bước vươn xa - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nhà nước Yến sào Khánh Hòa, điểm lại hành trình 35 năm hình thành và phát triển thương hiệu Quốc gia Yến sào Khánh Hòa

Từ những ngày đầu gian khó với nhiệm vụ thiêng liêng là bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên yến sào tự nhiên, đến nay, doanh nghiệp đã trở thành thương hiệu quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện Công ty sở hữu hơn 60 dòng sản phẩm mang thương hiệu Sanest, Sanvinest, Sanest Foods…, được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng.

Trải qua 35 năm, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, mở rộng hệ thống đảo yến, đồng thời thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước về bảo tồn và phát triển đàn chim yến. Sản phẩm Yến sào Khánh Hòa hiện đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa: Vững bước vươn xa - Ảnh 2.

Yến sào Khánh hòa xuất khẩu chính ngạch đi Trung Quốc

Công ty Yến Sào Khánh Hòa hiện đang quản lý 16 đơn vị trực thuộc, 11 công ty con (gồm 8 công ty TNHH do Công ty sở hữu 100% vốn và 3 công ty cổ phần nắm giữ trên 50% vốn điều lệ); quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa. Tổng số lao động toàn hệ thống hơn 4.000 người, trở thành một trong những doanh nghiệp có doanh thu lớn hàng đầu của tỉnh.

Nếu như năm 1991, doanh thu đạt 23 tỉ thì đến năm 2024 doanh thu đạt 3.595 tỉ đồng, đặc biệt có những năm doanh thu trên 5.000 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Thương hiệu, hình ảnh của Công ty ngày càng được khẳng định, vươn tầm trong nước và quốc tế, thể hiện rõ vai trò "Cánh chim đầu đàn" của ngành Yến sào Việt Nam.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa: Vững bước vươn xa - Ảnh 3.

Các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa được công nhận là thương hiệu Quốc gia

Với những đóng góp to lớn, Yến sào Khánh Hòa đã vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, còn nhiều Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ và giải thưởng uy tín: nhiều năm liền đạt Thương hiệu Quốc gia, Giải vàng Chất lượng Quốc gia, 16 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương hạng mục world class, Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN; Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo, Top 10 thương hiệu phát triển bền vững Châu Á - Thái Bình Dương; Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN...

Vượt qua khuôn khổ của những con số và tấm bằng, giá trị tinh hoa còn được ghi dấu trong bản sắc văn hóa: "Tri thức khai thác và chế biến Yến sào" cùng "Lễ hội Yến sào Khánh Hòa" đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn của tỉnh Khánh Hòa mà còn là minh chứng cho giá trị văn hóa, lịch sử và tinh hoa mà ngành nghề yến sào Khánh Hòa đã được hun đúc qua bao thế hệ.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa: Vững bước vươn xa - Ảnh 4.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa: Vững bước vươn xa - Ảnh 5.

Kỷ niệm 35 năm thành lập Yến sào Khánh Hòa: Vững bước vươn xa - Ảnh 6.

Các cá nhân, tập thể Công ty Yến Sào Khánh Hòa đón bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Trong dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty, 9 cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 7 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa vươn tầm thế giới, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Tỏa sáng tinh thần đoàn kết và sáng tạo của phụ nữ Yến Sào Khánh Hòa

Tỏa sáng tinh thần đoàn kết và sáng tạo của phụ nữ Yến Sào Khánh Hòa

(NLĐO)- Ngày 21-10, Hội Phụ nữ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bộ Nội vụ làm việc với Nhà máy chế biến yến sào Khánh Hòa

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm và làm việc tại Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, một trong cánh chim đầu đàn về "tăng trưởng xanh"

Yến sào Khánh Hòa đạt doanh thu hợp nhất 1.800 tỉ đồng

(NLĐO) - Trong 6 tháng cuối năm, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục ra mắt các sản phẩm mới, quyết tâm xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

