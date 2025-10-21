Tỏa sáng tinh thần đoàn kết và sáng tạo của phụ nữ Yến Sào Khánh Hòa

Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề "Phụ nữ Yến Sào Khánh Hòa Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững".

Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp duy nhất trong cả nước thành lập tổ chức Hội phụ nữ trực thuộc Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa với gần 1.800 hội viên.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao để tập thể phụ nữ Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, vai trò tiên phong, lan tỏa những giá trị nhân văn, sáng tạo và phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 người. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty Yến sào, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2025, Hội Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào phụ nữ và công tác hội. Hội đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, hội cấp trên phát động, với nhiều nội dung, phương thức đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Tiêu biểu là các phong trào: "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", "Xây dựng người phụ nữ Khánh Hòa năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên", gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% hội viên chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Nhiều cá nhân, tập thể được Hội LHPN tỉnh, UBND tỉnh tặng bằng khen…

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội; chú trọng công tác khuyến học - khuyến tài; tích cực hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em", "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình"; chăm lo đời sống của hội viên... góp phần xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh trong đơn vị.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào hội.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ giai đoạn 2021 - 2025. Hội Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa trao giấy khen cho 7 tập thể, 40 cá nhân.