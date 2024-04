Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva

Các đại biểu xem triển lãm tranh tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo quốc tế

Lễ kỷ niệm do Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với đầu cầu của tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.



Phát biểu khai mạc Lễ Kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong "Lời kêu gọi sau khi Hội nghị Geneva thành công" ngày 22-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: "Hội nghị Geveve đã kết thúc. Ngoại giao ta đã thắng lợi to". Quả thực, nếu trong Hiệp định Sơ bộ năm 1946, Việt Nam mới chỉ được công nhận là một quốc gia tự do, thì với Hiệp định Geneva, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã được khẳng định trong một điều ước quốc tế với sự tham gia ký kết và thừa nhận của các cường quốc. Đây là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Việt Nam.

Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", việc ký kết Hiệp định Geneva đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, mở ra cục diện chiến lược mới của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam nhằm thực hiện trọn vẹn mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cả nước cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đây là một mốc son trong lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam, mang đậm dấu ấn tư tưởng, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva là cuốn cẩm nang chứa đựng nhiều bài học sâu sắc thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, đã được kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát triển trong đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris 1973 sau này cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Với Hiệp định Geneva, chúng ta đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới".

Phó Thủ tướng đúc kết thắng lợi tại Hội nghị Geneva trước hết và quan trọng nhất là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - người Anh hùng giải phóng dân tộc; là kết tinh của tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất và bền bỉ của quân và dân ta trong 9 năm kháng chiến mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử; là kết quả của sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc, Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Pháp.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng hoa đại diện gia đình cán bộ tham gia phục vụ, đàm phán, ký kết và thực thi Hội nghị Geneva. Ảnh: Báo quốc tế

Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chia sẻ tại Lễ kỷ niệm: Đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva hôm nay, sự có mặt của gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và gia đình các thành viên của Đoàn Chính phủ Việt Nam tham gia Hội nghị Geneva năm 1954 thể hiện tình cảm và sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những người đã đóng góp to lớn và quan trọng vào thắng lợi của Hội nghị Geneva và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thiếu tướng Phạm Sơn Dương chia sẻ: "Tôi có may mắn được sống cùng Ba của tôi là cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch nên được Ba kể cho nghe những câu chuyện về Bác Hồ kính yêu, trong đó có câu chuyện về bài học ngoại giao tại Hội nghị Geneva. Bác đã dự đoán Việt Nam tham dự Hội nghị Geneva sẽ gặp những áp lực rất lớn, mặc dù chiến thắng Điện Biên Phủ và sự chuyển hóa trong Chính phủ và Quốc hội Pháp là cơ hội thuận lợi cho ta nhưng khó khăn lớn nhất là sự can thiệp của các nước lớn vào Hội nghị.

Chủ trương của Đảng và Bác Hồ là vừa đánh vừa đàm phán để kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Hiệp định Geneva là một giải pháp đồng bộ về chính trị và quân sự để thực hiện mục tiêu đó. Bác căn dặn Ba của tôi, trong đàm phán phải kiên quyết bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược và bước đi để đạt được mục đích là buộc Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam, Lào và Campuchia".

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha nhấn mạnh 70 năm trôi qua, ngày ký Hiệp định chấm dứt chiến sự tại Hội nghị Geneva vẫn giữ lại giá trị trong công cuộc xây dựng hòa bình, bảo vệ giữ gìn và phát triển 3 nước Đông Dương trong bối cảnh hiện nay.

Anh Phạm Phú Đạt, đại diện Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao bày tỏ trong mỗi cán bộ trẻ Ngoại giao luôn chứa chan niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc và nền ngoại giao cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. "Càng trân trọng và tự hào về lịch sử, chúng tôi càng ý thức sâu sắc rằng, trách nhiệm của thế hệ trẻ ngoại giao hôm nay là phải ra sức gìn giữ cho bằng được những thành quả cách mạng vĩ đại đó"- anh Đạt nói.

Tại buổi lễ, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng hoa và cùng chụp ảnh chung với đại diện gia đình cán bộ tham gia phục vụ, đàm phán, ký kết và thực thi Hội nghị Geneva.