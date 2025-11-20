Sáng 20-11-2025, thầy trò Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC) tổ chức kỷ niệm 49 năm ngày thành lập trường (1976-2025) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Buổi lễ diễn ra long trọng và để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các thế hệ học trò, cán bộ và đội ngũ giảng dạy của nhà trường.

Trường tổ chức Lễ kỷ niệm 49 năm thành lập và mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025

Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM (viết tắt là HEPC) có bề dày truyền thống 49 năm, gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của ngành Điện miền Nam từ những ngày đầu thành lập đến nay.

Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM (HEPC) ngày nay

Ngày 20-10-1976, Trường được thành lập có tên gọi Trường Công nhân Kỹ thuật điện, cơ sở từ Trường Kỹ thuật Gia Định theo quyết định số 101/TTg và 05/VPQĐ của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Đại học & Trung học chuyên nghiệp. Vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nhân sự cho đến trang thiết bị giảng dạy và học tập ban đầu, đội ngũ giáo viên nhiều thế hệ của nhà trường đã đào tạo nên các thế hệ học trò giỏi đầu tiên và là nguồn nhân lực góp phần cải tạo, xây dựng đất nước sau ngày thống nhất.

Kỳ thi tuyển sinh tại Trường Công nhân Kỹ thuật điện năm 1986

Năm 1996, trường có bước chuyển mình thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chuyên về ngành Điện của khu vực phía Nam với tổng mức đầu tư 64 tỉ đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để trường được trang bị các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và học tập, trong đó tiêu biểu là bộ mô phỏng hệ thống điện và bãi thực tập lưới điện hơn 5.000 mét vuông.

Giờ học thực hành của sinh viên Trường Trung học Điện 2 năm 1997

Năm 1997 Trường Công nhân Kỹ thuật điện được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung học Điện 2, trực thuộc Công ty Điện lực 2 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Nam) theo quyết định số 818/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bấy giờ.

Cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thăm cơ sở vật chất của Trường vào năm 1999

Ngày 6-4-2000, Trường Trung học Điện 2 chuyển về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN). Năm 2005, Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Điện 2 với 2 nhiệm vụ chính: Thứ nhất, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực điện năng, điện-điện tử, quản lý và sửa chữa lưới điện, vận hành trạm biến áp, xây lắp đường dây và trạm, vận hành thiết bị điện,… Thứ hai là nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự lễ bàn giao Trường Trung học Điện 2 từ Công ty Điện lực 2 về trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam vào ngày 21-6-2000

Ngày 7-4-2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký biên bản bàn giao Cao đẳng Điện lực TP HCM về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Ông Dương Quang Thành (ngồi, bên phải), Chủ tịch HĐTV EVN và ông Nguyễn Công Hầu, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM



Dù trải qua không ít khó khăn, thử thách từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn nỗ lực, phấn đấu trong công tác giảng dạy, đào tạo và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể từ năm 1986 đến năm 1996, nguồn nhân lực do trường đào tạo đã đóng góp tích cực, phục vụ hiệu quả các công trình trọng điểm quốc gia như xây dựng và vận hành Nhà máy Thủy điện Trị An, đường dây 500kV Bắc-Nam (mạch 1), chương trình điện khí hóa nông thôn,…

Giai đoạn 1995-2000, nhà trường bắt kịp với tốc độ phát triển kinh tế lúc bấy giờ khi đào tạo được đội ngũ vận hành viên, quản lý đường dây để vận hành khối lượng các trạm biến áp và đường dây 110kV, 220kV được xây dựng ngày càng nhiều. Đặc biệt năm 2003, nhà trường đã đào tạo lực lượng kỹ sư điện của nước bạn Campuchia về vận hành trạm và đường dây 220kV Mộc Bài - PhnomPenh. Ngoài ra, các công trình điện trọng điểm phía Nam như Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, Duyên Hải… đều có sự tham của các học viên xuất thân từ Trường Cao đẳng Điện Lực TP HCM.

Với những thành tích đó, trong nhiều năm qua nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ ngành quan tâm, tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen các loại.

Lãnh đạo Công ty Điện lực 2 và Ban giám hiệu Trường tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1995-1997

Hiện nay, Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM luôn chú trọng đầu tư nguồn lực để bắt kịp với xu thế, tích cực áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong ngành điện như tự động hóa trạm biến áp, lưới điện thông minh, điều khiển tự động,… Cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức nhiều lớp chuyên đề đào tạo bám sát các yêu cầu về sản xuất kinh doanh của EVNSPC như: tự động hóa trạm biến áp, trực, quản lý hệ thống đo đếm điện năng, đấu nối cáp ngầm trung thế, huấn luyện sửa chữa điện nóng lưới điện phân phối, vệ sinh lưới điện phân phối, lắp đặt điện mặt trời mái nhà, thí nghiệm chẩn đoán thiết bị công nghệ CBM, sửa chữa lưới điện 110kV đang mang điện, đấu nối cáp ngầm 110kV, lưới điện thông minh, trạm biến áp thông minh...

Đào tạo sửa chữa lưới điện tại Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM

Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM tập trung vào chuyển đổi số toàn diện trong dạy - học và quản lý; mở rộng đào tạo các ngành mới như Vận hành nhà máy điện hạt nhân, lưới điện thông minh, tự động hóa công nghiệp 4.0; tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để gia tăng cơ hội thực tập - việc làm; xây dựng môi trường học tập an toàn - sáng tạo - khởi nghiệp cho sinh viên…

Là đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM định hướng phát triển trở thành trung tâm đào tạo tiên tiến, hiện đại nhất của ngành Điện khu vực phía Nam; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy. Sứ mệnh của Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM là xây dựng một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển các hoạt động khoa học, công nghệ có uy tín và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Điện và xã hội./.