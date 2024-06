Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024: An toàn, nghiêm túc

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.



Không có việc lộ đề

Theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, năm nay có tổng số 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi. Trong cả kỳ thi có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Không cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, việc tổ chức coi thi tại tất cả điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh.

Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi/môn thi nằm trong chương trình THPT, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Thí sinh tại TP HCM hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trước những băn khoăn về việc lọt, lộ đề môn ngữ văn, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, khẳng định không có chuyện lộ, lọt đề thi môn ngữ văn. Bằng chứng cho thấy có lộ, lọt đề là phải xuất hiện bản đề thi trùng cả phần ngữ liệu và yêu cầu trong đề thi. Nhưng việc này không xảy ra.

Nói thêm về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, cho biết trên cơ sở báo cáo của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an đã rà soát tìm ra đối tượng tung tin thất thiệt lộ đề thi và nam sinh này đã thừa nhận mình tự dựng clip, đồng thời cam kết không tái phạm. Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, trong thời gian tới, nếu tiếp tục phát hiện thêm thông tin gì, Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra, rà soát.

Bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Trả lời câu hỏi với đề thi môn ngữ văn, các câu trả lời mở, hỏi mở, thể hiện cá tính, quan điểm khác biệt của thí sinh có được cho điểm hay không, ông Nguyễn Ngọc Hà cho rằng mỗi môn thi đều có tiêu chí nhất định về giáo dục. Bên cạnh những gợi ý, hướng dẫn chấm thi thì cũng có phần mở. Nếu thí sinh trả lời đúng định hướng, có tính chất phát triển thì sẽ xem xét để "chấm mở".

Trao đổi về đề thi tiếng Anh sử dụng ngữ liệu của tờ báo lớn, ông Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ đối với đề thi nói chung, nhất là môn ngoại ngữ, việc sử dụng ngữ liệu phải tin cậy. Ngữ liệu thường sử dụng những tờ báo chuẩn về nội dung, văn phong. Vì vậy, có nguồn cơ bản là sách, tạp chí hoặc một số tờ báo lớn là việc bình thường.

"Đề thi có đổi mới, nội dung đề hay hơn, sát thực tiễn. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD-ĐT. Cấu trúc, định dạng đề thi không thay đổi nhưng cách thức gần với việc gắn với thực tiễn, gợi mở phát triển năng lực, bước đệm, tiệm cận để học sinh làm quen với cách thức ra đề kiểm tra theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018" - ông Nguyễn Ngọc Hà nói.

Liên quan đến đề thi môn lịch sử, ở mã đề 319, câu 40, nhiều giáo viên đưa ra phương án trả lời khác nhau, ông Nguyễn Ngọc Hà nói bộ sẽ tiếp nhận thông tin này. Việc trao đổi, nắm bắt sẽ được thực hiện không chỉ trong quá trình coi thi mà cả sau kỳ thi.

Về việc mã đề thi 119 môn toán bị hàng chục lỗi ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết ban chỉ đạo đã nắm được thông tin và đã giao cho ban chỉ đạo thi của tỉnh rà soát cụ thể, hướng xử lý theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của thí sinh. Nếu câu in lỗi khiến thí sinh không đọc được đề, không làm được thì sẽ báo cáo hướng xử lý cụ thể.

Công bố kết quả thi vào ngày 17-7 Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết dự kiến 8 giờ ngày 17-7, điểm thi của thí sinh cả nước sẽ được công bố. Việc xét tốt nghiệp THPT của các thí sinh sẽ do các sở GD-ĐT chịu trách nhiệm. Sau khi có điểm thi, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, bao gồm cả nguyện vọng xét tuyển sớm và nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và 63 đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở 63 hội đồng thi trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này để tăng cường tính nghiêm minh của công tác chấm thi.