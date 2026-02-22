Thời điểm hiện tại, nhiều học sinh lớp 9 trên địa bàn TPHCM đang so sánh, cân nhắc các điều kiện, yếu tố để đặt nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, dự kiến sở sẽ tham mưu cho UBND TP HCM phương án thi lớp 10 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, có thể vào cuối tháng 5-2026. Việc tham mưu phương án thời gian thi lớp 10 xuất phát từ những băn khoăn của phụ huynh về việc kết thúc năm học từ cuối tháng 5 nhưng lịch thi dự kiến trước đó vào cuối tháng 6 là quá xa, gây áp lực chờ đợi cho HS.

Trước đó, ở năm học 2025-2026, khu vực 3 của TPHCM (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) có gần 14.000 thí sinh dự thi; 30 trường THPT công lập (trong đó có 1 trường chuyên) của địa phương này tuyển 12.780 chỉ tiêu lớp 10. Khu vực Bình Dương (cũ) có 21.000 thí sinh dự thi, tuyển 12.946 chỉ tiêu lớp 10 với 15 trường THPT (trong đó có 1 trường chuyên).

Khu vực TPHCM (cũ) có hơn 88.000 thí sinh dự thi, tuyển 70.780 chỉ tiêu lớp 10 (bao gồm 2 trường chuyên và các trường trực thuộc ĐH, trường ĐH). Tại khu vực này, tất cả các trường đều thực hiện thi tuyển, riêng Trường THCS-THPT Thạnh An thực hiện xét tuyển và chỉ dành riêng cho học sinh đã tốt nghiệp THCS tại chính trường này trong năm học 2024-2025.

Trước sáp nhập, ngoài TP HCM (cũ) duy trì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức thi tuyển lâu nay, hai địa phương là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thực hiện tuyển sinh bằng thức thi tuyển với 3 môn: Toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mặc dù tổ chức theo phương thức thi tuyển với 3 môn như nhau nhưng thời gian làm bài ở mỗi môn thi, cách điểm xét tuyển lớp 10 có khác nhau.

Thí sinh tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn lớp 10 (nguyện vọng 1) và điểm trung bình môn kỳ thi lớp 10 năm 2025 ở TPHCM (cũ), cụ thể như sau:

Tốp 10 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 cao nhất khu vực TPHCM (cũ)

Tốp các trường THPT có điểm chuẩn cao tiếp theo, dao động từ 20 đến 22 điểm

Các trường ở nhóm có điểm chuẩn cao tiếp theo

Năm học 2026-2027, TP HCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP, tương đương khoảng 150.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026.

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 sẽ là kỳ thi lớp 10 lớn nhất sau sáp nhập, dự kiến theo hai phương thức thi tuyển và xét tuyển. Việc xét tuyển được thực hiện ở một số khu vực đặc thù.