TPHCM chính thức "chốt" môn thi thứ 3, bài thi bổ sung kỳ thi lớp 10 năm 2026

Chiều 6-1, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND các phường, xã, đặc khu, hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học tại TPHCM về những thông tin liên quan kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Theo đó, việc lựa chọn môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 -2027 như sau: Thời gian thi sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp được Chủ tịch UBND TP phê duyệt.

Số môn thi, bài thi: 3 môn thi gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp.

Một kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Theo Sở GD-ĐT, thông tin chi tiết về quy trình tổ chức, cách thức đăng ký, thời gian thực hiện, điều kiện tuyển sinh và các nội dung liên quan được quy định tại kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do Chủ tịch UBND TP ban hành và các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Trước đó, sở đã công bố cấu trúc, đề thi minh họa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Năm học 2026-2027 sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, dự kiến kỳ tuyển sinh lớp 10 kết hợp cả hai phương thức xét tuyển và thi tuyển để phù hợp với thực tế.

Phương thức thi tuyển ở các trường THPT công lập sẽ tiếp tục thực hiện thi tuyển 3 môn: Ngữ văn, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) và toán. Các trường THPT công lập còn lại ở một số khu vực đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển. Về khu vực đặc thù dự kiến thực hiện xét tuyển lớp 10 sẽ phải bàn thêm nhiều việc dựa trên nhiều yếu tố liên quan. Tuy nhiên, việc kết hợp các phương thức tuyển sinh nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi hợp nhất 3 địa phương.

TPHCM công bố các mốc thời gian quan trọng của thi lớp 10, tuyển sinh đầu cấp năm 2026 (NLĐO) - Lịch trình triển khai các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, thi lớp 10 năm 2026 ở TPHCM được chia làm 4 giai đoạn.



