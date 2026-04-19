Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lịch sử trong ngày khánh thành cầu Mỹ Thuận (ngày 21-5-2000) bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy nhiều ký ức khó quên trong lòng người dân miền Tây.

Dù đã gần 26 năm trôi qua nhưng cảm xúc tự hào, háo hức của ngày trọng đại ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn.

CLIP: Hàng ngàn người dân đi xem cầu Mỹ Thuận trong ngày khánh thành. Nguồn: Mạng xã hội

Đoạn clip ngắn tái hiện bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt tại khu vực 2 tỉnh Tiền Giang (cũ) và Vĩnh Long (cũ) vào thời điểm cây cầu chính thức đưa vào sử dụng.

Khi đó, cầu Mỹ Thuận – cây cầu dây văng hiện đại bậc nhất Việt Nam – không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng của sự đổi thay, kết nối đôi bờ sông Tiền sau bao năm cách trở.

Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về để tận mắt chứng kiến "cây cầu thế kỷ". Từ người già tóc bạc đến trẻ nhỏ, ai cũng mang theo niềm vui khó tả.

Nhiều gia đình bồng bế nhau đi từ sáng sớm, chỉ mong được đặt chân lên cây cầu dây văng lần đầu tiên xuất hiện ở miền Tây. Không khí khi ấy vừa đông đúc, vừa rộn ràng như ngày hội.

Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ lại kỷ niệm của mình. Có người kể đã đạp xe suốt 4 tiếng từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) để xuống xem cầu; người khác đi từ Tháp Mười (Đồng Tháp), đến nơi thì đông nghẹt, lúc về không thể di chuyển nổi.

Cũng có người nhớ cảnh chen chúc, kẹt xe kéo dài hàng cây số. Dù vậy, tất cả đều chung một cảm xúc: vui mừng và tự hào.

Đông đảo người dân háo hức đi xem cầu Mỹ Thuận cách đây 26 năm. Ảnh cắt từ clip

Một số người khác bồi hồi nhớ lại thời điểm còn khó khăn, thiếu thốn, việc được tận mắt nhìn thấy một cây cầu lớn, hiện đại như vậy là điều chưa ai từng nghĩ tới.

Có người đi xe máy từ An Giang, có người được cha mẹ chở từ Cần Thơ bằng những chiếc xe máy cũ, tất cả đều xem đó là kỷ niệm không thể quên trong đời.

Cầu Mỹ Thuận. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Cầu Mỹ Thuận 2 được khánh thành vào ngày 24-12-2023

Cầu Mỹ Thuận không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội cho cả khu vực ĐBSCL. Đến nay, khi nhìn lại những hình ảnh ngày khánh thành, nhiều người vẫn không khỏi xúc động, bởi đó không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là dấu mốc của niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân miền Tây.

Cầu Mỹ Thuận nối đôi bờ sông Tiền ở 2 tỉnh Tiền Giang (cũ) và Vĩnh Long (cũ). Đây là cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam, được khởi công tháng 7-1997 và khánh thành ngày 21-5-2000. Cầu có chiều dài hơn 1,5 km, rộng 23,66 m cho 4 làn xe cơ giới lưu thông. Tổng vốn đầu tư 90,86 triệu USD, phía Úc tài trợ 66%, Việt Nam 34%. Đến ngày 24-12-2023, cầu Mỹ Thuận 2 được khánh thành. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 (cách 350 m về phía thượng lưu so với cầu Mỹ Thuận hiện hữu) nằm trên trục đường cao tốc từ TPHCM đi TP Cần Thơ, kết nối hai tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.



