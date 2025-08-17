Kỳ vọng "hòn ngọc" Bình Quới - Thanh Đa tỏa sáng

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh (cũ), nay là phường Bình Quới.

Khó kêu gọi đầu tư

Từ hơn 30 năm trước, TP HCM đã có ý tưởng quy hoạch nơi đây thành khu văn hóa - du lịch, nghỉ ngơi, giải trí phục vụ người dân thành phố và du khách. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn và kêu gọi đầu tư nên vùng đất này chưa có cơ hội "chuyển mình".

Dân số hiện trạng phường 28, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới) là 16.668 người (số liệu dân số hiện trạng năm 2020). Dân cư tập trung với mật độ cao tại các tổ dân phố nằm ven đường Bình Quới, là dải đất có hình thể dài hẹp. Ngoài ra, còn có công trình công cộng, trường học, công viên cây xanh, công trình tôn giáo… Phần lớn diện tích khu vực bán đảo hiện vẫn là đất nông nghiệp, hoang hóa chưa được khai thác, trong đó có khoảng 104,9 ha đất do các hợp tác xã đang quản lý, sử dụng. Vì vậy, bán đảo này nhiều năm qua hầu như không thay đổi, phát triển đáng kể. Việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa của người dân cũng gặp khó khăn vì vướng quy hoạch. Đường vào bán đảo là trục đường Bình Quới, với cầu Kinh là điểm kết nối đường bộ duy nhất với thành phố. Từ trục đường Bình Quới, men theo những con đường bê-tông (nông thôn), những lối mòn, khung cảnh hiện ra là những ngôi nhà lụp xụp, cũ kỹ được quây tôn hoặc sửa chữa tạm, cơi nới để thêm chỗ ở cho gia đình nhiều thế hệ, đông con cháu…

Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được UBND TP HCM phê duyệt tại Quyết định số 3408/2015. Tuy vậy, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều thay đổi so với thời điểm phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Do đó, năm 2024, UBND TP HCM quyết định thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Theo UBND TP HCM, khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa trải qua nhiều năm nghiên cứu và kêu gọi đầu tư nhưng dự án theo quy hoạch được duyệt có quy mô diện tích lớn, tổng mức đầu tư cao và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phức tạp nên kéo dài nhiều năm không thực hiện được. Việc chậm trễ triển khai dự án ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại bán đảo.

Hàng chục năm nay, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa như miền quê yên bình giữa lòng TP HCM

Phát triển cộng đồng dân cư chất lượng cao

Việc thành phố điều chỉnh quy hoạch phân khu ở bán đảo Bình Quới - Thanh Đa để sớm kêu gọi đầu tư là tin vui với người dân nơi đây.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch khoảng 549,4 ha, bao gồm ranh khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 423,6 ha (theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn) và hơn 125 ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn. Bình Quới - Thanh Đa là khu vực trung tâm đô thị và công viên ngập nước. Phát triển khu đô thị du lịch hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đan xen các công viên, vùng ngập nước với cảnh quan hấp dẫn. Định hướng phát triển khu trung tâm đô thị cao tầng, giảm mật độ xây dựng và sử dụng đất hỗn hợp, tạo lập các vùng cảnh quan (cảnh quan sinh thái tự nhiên), các vùng chức năng hỗ trợ khác bao gồm nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại - dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông.

Theo quy hoạch, quy mô dân số khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa khoảng 54.000 người. Toàn bộ khu vực quy hoạch được chia làm 3 đơn vị ở và các chức năng cấp đô thị. Trong đó, đơn vị ở số 1 nằm phía Tây Bắc, dọc đường Bình Quới hiện hữu, hình thành khu dân cư hiện hữu kết hợp tái định cư và nhà ở xã hội, với diện tích 116,7 ha, khoảng 18.000 dân. Đơn vị ở số 2 nằm phía Nam, đối diện phường An Khánh, phát triển cộng đồng dân cư chất lượng sống cao với đa dạng tiện ích phục vụ lối sống lành mạnh, hạnh phúc, với diện tích 155,22 ha, khoảng 20.000 dân. Đơn vị ở số 3 nằm phía Đông Bắc, đối diện khu Trường Thọ, nổi bật với cảnh quan ngập nước chủ động, bến du thuyền, với diện tích 151,68 ha, khoảng 16.000 dân. Nhà tái định cư được bố trí tại đơn vị ở số 1, được xây dựng phần lớn tập trung gần khu vực trục đường Bình Quới hiện hữu. Ngoài ra, dự kiến dành khoảng 20% tổng diện tích đất ở (trừ đất ở hiện hữu, đất tái định cư) trong phạm vi dự án, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội ở đơn vị ở số 1. Trường hợp đơn vị ở số 1 không đủ diện tích bố trí thì sẽ nghiên cứu, đề xuất tại đơn vị ở số 2.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với mạng lưới không gian xanh liên tục hơn 200 ha, bao gồm công viên giải trí đô thị ở trung tâm, đóng vai trò là điểm đến chính của thành phố và quốc tế. Các không gian đô thị bao gồm cảng du thuyền và đường đi bộ dọc kênh của khu thương mại trung tâm. Nơi đây cũng phát triển các loại hình nhà ở đa dạng, phù hợp cảnh quan chung của khu vực, nhà ở xã hội bảo đảm bố trí hợp lý theo quy định hiện hành. Tùy thuộc tính chất và vị trí của công trình, các chỉ tiêu về mật độ xây dựng toàn khu không quá 30%, hệ số sử dụng đất toàn khu không quá 3 lần. Đồng thời, các công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng được xem xét bảo tồn. Hệ thống giao thông tích hợp với các định hướng cấp đô thị như: Tramway (tàu điện mặt đất) kết nối toàn đô thị, tuyến metro số 7 kết nối ngoài đô thị và các điểm buýt thủy dọc sông Sài Gòn tạo thành hệ thống giao thông thủy - bộ liên hoàn giúp giải quyết vấn đề kết nối lâu nay của Bình Quới - Thanh Đa.

Vui mừng với bước tiến mới, vợ chồng anh Hưng (ngụ hẻm 558 đường Bình Quới) cho biết người dân nơi đây đã chờ đợi rất lâu và mong khu đô thị mới trên bán đảo sớm hình thành để người dân có cơ hội "đổi đời". Cũng như đa số người dân nơi đây, vợ chồng anh Hưng mong nhà nước có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tốt để người dân tiếp tục gắn bó với mảnh đất này và thụ hưởng giá trị mới sau bao năm chờ đợi.

Sớm công bố nội dung quy hoạch UBND TP HCM giao UBND phường Bình Quới cùng đơn vị tư vấn khảo sát, lập bản đồ hiện trạng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu, bản vẽ trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Việc cắm mốc giới quy hoạch phải thực hiện đúng quy định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt, UBND phường Bình Quới có trách nhiệm công bố nội dung điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo quy định.

TS VÕ KIM CƯƠNG, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP HCM: Phát triển không gian xanh Với vị trí đặc biệt, phát triển khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa phải bảo đảm hài hòa nhiều yếu tố, trong đó cần cân bằng giữa thương mại - dịch vụ, nâng cao giá trị sử dụng đất, đồng thời phát triển không gian xanh để bảo đảm yêu cầu sinh thái cho bán đảo và thành phố. Đến nay, thành phố chưa phát triển được bán đảo cũng có nguyên nhân từ những khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ chế, chính sách hấp dẫn nhà đầu tư. Vì vậy, lần này thành phố cần đánh giá tình hình mới để chỉ ra được động lực phát triển mới của bán đảo Thanh Đa, đồng thời làm rõ, xây dựng được cơ chế thu hút nhà đầu tư. Nếu thành phố có chính sách tốt thì nhà đầu tư sẽ tham gia, thậm chí sẽ bỏ tiền xây dựng các công trình giao thông kết nối bán đảo Thanh Đa với khu vực lân cận, đổi lại, họ khai thác được giá trị thặng dư của đất. TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP HCM: Giải bài toán hỗ trợ, bồi thường Nhìn vào quy hoạch với những khu chức năng, khu đô thị, công viên cây xanh thì mọi người dân thành phố, đặc biệt là người dân bán đảo Thanh Đa, rất kỳ vọng về bức tranh tươi sáng ở phía trước. Bộ mặt Thanh Đa sẽ thay đổi hoàn toàn, là điều rất tốt cho thành phố và người dân. Tuy nhiên, từ quy hoạch tới công trình cụ thể là câu chuyện dài và sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, vấn đề rất quan trọng là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - vốn là bài toán khó ở hầu hết các dự án trên địa bàn thành phố. Vì vậy, cần xây dựng chính sách đủ tốt để người dân sớm đồng thuận di dời, ổn định cuộc sống, là tiền đề để sớm hình thành khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.



