Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới- Thanh Đa

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Bình Quới Thanh Đa, phường 28 quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới).

Khu vực quy hoạch được chia ra làm 3 đơn vị ở

Theo đó, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 549,4 ha, bao gồm ranh khu vực lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 423,6 ha (theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn) và hơn 125 ha diện tích mặt nước sông Sài Gòn.

Cầu Kinh là lối vào duy nhất kết nối trung tâm thành phố với bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 là UBND phường Bình Thới. Đơn vị lập tư vấn điều chỉnh quy hoạch là Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc TP HCM.

Quy mô dân số khu đô thị mới khoảng 54.000 người. Khu vực quy hoạch được chia ra làm 3 đơn vị ở và các chức năng cấp đô thị.

Trong đó, đơn vị ở 1 nằm phía Tây Bắc, dọc đường Bình Quới hiện hữu, hình thành khu dân cư hiện hữu kết hợp tái định cư và nhà ở xã hội, với diện tích 116,7 ha, khoảng 18.000 dân.

Đơn vị ở 2 nằm ở phía Nam, đối diện phường An Khánh, phát triển cộng đồng dân cư chất lượng sống cao với đa dạng tiện ích phục vụ lối sống lành mạnh, hạnh phúc, với diện tích 155,22 ha, khoảng 20.000 dân.

Đơn vị ở 3 nằm ở phía Đông Bắc, đối diện khu Trường Thọ, nổi bật với cảnh quan ngập nước chủ động, bến du thuyền, với diện tích 151,68 ha, khoảng 16.000 dân.

Hàng chục năm nay, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa như miền quê yên bình, đối lập đô thị náo nhiệt bên kia sông Sài Gòn.

Quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng

Về cơ cấu sử dụng đất toàn khu, đất đơn vị ở là 164,52 ha, trong đó nhóm nhà ở là 95,88 ha; hỗn hợp nhóm dịch vụ và nhà ở là 2,56 ha; cây xanh sử dụng công cộng là 20 ha, đường giao thông đơn vị ở 31,65 ha; đất bãi đỗ xe 1,64 ha. Đất ngoài đơn vị ở là 259 ha, trong đó đất cây xanh sử dụng công cộng (đô thị) là 87 ha, mặt nước cảnh quan 39 ha;…

Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa cũng quy hoạch không gian ngầm giao thông và hạ tầng kỹ thuật; các công trình thương mại dịch vụ có chức năng công cộng; công viên đô thị; công trình nhóm nhà ở.

Nhà tái định cư được bố trí tại đơn vị ở số 1, được xây dựng phần lớn tập trung gần khu vực trục đường Bình Quới hiện hữu. Ngoài ra, dự kiến dành khoảng 20% tổng diện tích đất ở (trừ đất ở hiện hữu, đất tái định cư) trong phạm vi dự án, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Bán đảo mang nét hoang sơ của miền quê sông nước, khác hẳn với những tòa nhà chọc trời, khu dân cư sang trọng, khu cảng nhộn nhịp bên kia sông.

Quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng, tuyến Tramway (xe điện mặt đất) ven sông kết nối từ trung tâm thành phố đến dự án, đoạn qua dự án định hướng đi nổi.

Tuyến metro số 7 kết TP Thủ Đức (nay là phường Thủ Đức, phường An Khánh) với dự án. Đoạn qua dự án được định hướng đi ngầm từ trung tâm thành phố đến nhà ga ngầm gần nút giao đường chính khu vực và đường D15 phía Nam, sau đó tiếp tục đi nổi (khi gần ra khỏi ranh quy hoạch) kết nối dự án với các phường Phước Long, Tăng Nhơn Phú.