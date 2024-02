Kỳ vọng hơn ở Thi hành án dân sự TP HCM

Theo Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM, trong năm 2023 đơn vị thụ lý thi hành nhiều vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả.



Điểm sáng thi hành án tham nhũng, kinh tế

Cụ thể, về việc, đạt tỉ lệ 81,06%, tương ứng thi hành xong 55.403 việc (tăng 6,62% so với cùng kỳ năm 2022). Về tiền, đã thi hành xong hơn 37.000 tỉ đồng/80.000 tỉ đồng, tăng 34,29% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng gần 43% lượng tiền thi hành xong của toàn hệ thống THADS cả nước.

Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành ngày càng chặt chẽ, thống nhất. Kết quả phân loại án từng bước đi vào thực chất. Công tác kiểm tra phát huy hiệu quả; hoạt động quản lý hành chính, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, khắc phục nhiều hạn chế, thiếu sót.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thi hành án đối với các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh, cơ quan THADS đã tiến hành xử lý nhiều tài sản, thu hồi khoản tiền lớn cho ngân sách nhà nước.

2023 cũng là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết số 96/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án. Ngay từ đầu năm, Cục THADS TP HCM đã đưa nội dung công tác thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt vào chương trình, kế hoạch công tác năm. Kết quả, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong năm 2023 là gần 18.000 tỉ đồng.

Tổng số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo liên quan thành phố là 40 vụ án. Trong đó, đã thi hành xong 3 vụ án gồm vụ "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma, vụ Vũ Huy Hoàng, vụ Phan Văn Anh Vũ.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục THADS TP HCM thừa nhận công tác THADS trên địa bàn trong thời gian qua còn những vướng mắc. Trong đó, thi hành các vụ việc liên quan thu hồi nợ của tổ chức tín dụng nhìn chung chưa như yêu cầu đặt ra; nhiều việc thi hành án còn chậm tổ chức kê biên, thẩm định giá, đưa tài sản ra bán đấu giá... hoặc chậm giao tài sản đã bán đấu giá thành.

Trong năm 2023, tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan THADS TP HCM tiếp tục đứng đầu cả nước. Trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp, nhiều tài sản khó xử lý…



Ngoài ra, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát chưa đạt như chỉ tiêu. Nguyên nhân là do một số vụ việc thi hành kéo dài vì có số tiền phải thi hành án lớn, nghĩa vụ thi hành án đan xen nhưng chưa được cấn trừ nghĩa vụ giữa các bên. Nhiều trường hợp tổ chức thi hành án gặp khó khăn do tài sản có vướng mắc về vấn đề pháp lý, tài sản hình thành trong tương lai. Ngoài ra, một số tang vật do công an, tòa án chuyển giao bị mục nát, không còn giá trị (ghe, xuồng) nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm; một số chưa xác định được cơ quan nào đang tạm giữ để thực hiện sung công, tiêu hủy theo quy định.

Năm 2024, bên cạnh việc khắc phục những trở ngại trên, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được Cục THADS TP HCM xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Cuối tháng 1 vừa qua, đơn vị đã thi hành bản án buộc cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM Nguyễn Minh Khải và đồng phạm - trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt - bồi thường số tiền 14,2 tỉ đồng cho bệnh viện này.

Các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP HCM

Cũng theo Cục THADS, việc thi hành án vụ án do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu được xác định là vụ án kinh tế có giá trị thi hành án lớn mà Cục THADS TP HCM phải đảm trách năm 2024. Về vụ việc này, ông Trần Đình Hoàng - Trưởng Phòng nghiệp vụ 2 Cục THADS TP HCM, Tổ trưởng Tổ chấp hành viên tổ chức thi hành án vụ Alibaba - cho biết giữa tháng 12-2023 đến nay, Cục THADS chuyển hơn 82 tỉ đồng cho các bị hại, bị hại được nhận nhiều nhất là hơn 800 triệu đồng.

Để tiếp tục thực thi phán quyết của TAND TP HCM (bản án sơ thẩm tuyên buộc Nguyễn Thái Luyện và vợ liên đới bồi thường hơn 2.446 tỉ đồng cho hơn 4.540 bị hại trong vụ Alibaba), Cục THADS TP HCM đã ủy thác xử lý tài sản đến Chi cục THADS huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 5 tài sản. Cơ quan chức năng tiến hành xử lý tài sản của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Alibaba Đơn vị cũng ủy thác đến Chi cục THADS huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 19 tài sản, Chi cục THADS huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 175 tài sản; ủy thác Chi cục THADS thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 248 tài sản.

Tiếp tục nâng chất lượng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận xét các cơ quan THADS TP HCM đã đóng góp tích cực cho toàn hệ thống THADS cả nước. Bộ trưởng cho rằng cơ quan THADS TP HCM cần tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong THADS. Cùng với đó, phát huy vai trò của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Theo Bộ trưởng, từng công chức các cơ quan THADS cũng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thách thức, yêu cầu hiện nay, cần phấn đấu làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.